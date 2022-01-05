Ali Baturay yazdı: Seçim gailesi, halk sağlığının önüne geçmemeli…

Vakalar bu kadar artıyorken, temas takip ekibi yetersiz kalmışken, pozitif olmuş evinde bekleyen ama günlerce aranmadığı için sinir krizleri geçiren insanlar varken, 1102 numaralı telefona hiç kimse bakmazken, TIP-İŞ devlet hastaneleri polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlatmışken Sağlık Bakanı neden suskun?

Bunca sorun varken çıkıp da bir şey söylenmez mi? Halka bir izahat borcu yok mu bakanın?

Temas takip ekibi neden yetersiz kalıyor?

Evinde bekleyen insanlara neden ulaşılamıyor, neden insanlar günlerce bekliyor?

1102 numaralı telefon neden cevap vermiyor?

Bu hatta cevap verecek personel ya da ekip kurulamaz mı? Bu iş o kadar zor mu? Eğer biri bakmayacaksa, bu telefon neden iptal edilmiyor?

Sağlık Bakanlığı, pozitif hastalara ve temaslılara ne yapacağını söyleyecek elemanlar görevlendirmekten bu kadar aciz mi?

Bir “kod almalısınız” hikayesidir gidiyor…

Acil durum hastanesine gidecek hastalar için eğer o kodu vermek o kadar zorsa, neden onlara “kod alma” zorunluluğu gibi bürokratik engel koyuluyor?

Eğer inanıyorsanız ki Omicron’u insanlar hafif geçirecek ve bu nedenle ülke olarak daha gevşek davranacaksak, çıkın onu da söyleyin halka.

Ne yapmak istiyorsunuz? Niyetiniz nedir? Sürü bağışıklığı yöntemini mi benimsediniz?

Buysa niyetiniz, bunu da söyleyin. Gerçi siz söylemeseniz de yetersizlikten, vakalara yetişememekten dolayı, kendiliğinden oluşan bir tür sürü bağışıklığı yöntemi var ülkede…

Vakalar artıyor, çember daraldı, hiç kimse kaçamayacak artık virüsten…

Okullar vaka kaynadı, büyük oranda evlere vakaları çocuklar okullardan taşıyor…

Evet ben de okulların devam etmesi, kapanmaması taraftarıyım ama tedbirler artırılmazsa okulların açık olması, kapalı olmasından daha sakıncalı hale gelecek, hatta geldi bile…

Tedbirler yeterli olmadıkça, kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz…

“Tedbirler artırılacak” demek yetmiyor, bir an önce bunu göstermek, uygulamak gerekiyor.

Hastanelerde hasta bakmama eylemi var, Sağlık Bakanı hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

Bu kadar duyarsızlık olmaz ki? Kime inat ediyorsunuz? İnatla, susmakla ya da sendikayı kale almamakla elinize ne geçecek?

PCR testleri için “100 TL’nin üzerinde ücret alınmayacak” diyorsunuz, bazı hastaneler ve laboratuvarlar 150 TL alıyor, çünkü PCR kitleri de dövizle satın alınıyormuş, masraf artmış, bunu Sağlık Bakanlığı’na anlatmışlar ama onları anlayan olmamış.

Kitlerin maliyetlerinde ciddi bir artış olduğunu, kurdaki dalgalanmalardan ötürü uzun bir müddet zarar ederek hizmet verdiklerini belirten özel hastanelerin yetkilileri, artık bu maliyetlerle test yapma şanslarının kalmadığını söylüyor.

Üstelik özel hastanelerin, laboratuvarların devletten alacağı da varmış… Devlet, 45 gün içerisinde ödemeyi taahhüt ettiği rakamları bir yıla yakın zamandan beridir ödemiyormuş.

150 TL’ye PCR yapan işletmelerin yetkilileri, 100 TL’ye hizmet veren işletmelerin test sonuçlarından şüphe ettiklerini, kalitesiz malzeme kullanıldığından şüphelendiklerini, bazı şahısların sonuçlarının aynı gün bir işletmede negatif, diğerinde pozitif çıkmasının nedeninin de bu olduğunu iddia ediyor.

PCR çalışmalarına devam etmeme, bu işi bırakma niyetlerinin olduğunu da söylüyorlar.

Bakın vatandaş ile hastaneler karşı karşıya geliyor. Peki bunlara ne diyor Sağlık Bakanı? Uzaktan mı seyrediyor? Söyleyecek ya da yapacak bir şeyleri yok mu?

Toplumu sinir hastası ettiniz. Her tarafta bir yetersizlik, bir aksilik, bir tuhaflıktır gidiyor…

Seçim gailesi, halk sağlığının önüne geçmemeli… Seçimi, seçim çalışmalarını, halk sağlığının önüne koyamazsınız. Eğer seçim sizin için sağlıktan daha önemliyse, o zaman Sağlık Bakanlığı görevini kabul etmeyecektiniz.

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05/01/2022 22:06