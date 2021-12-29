Ali Baturay yazdı: Seçmen, her seçim sonrası 'aldatılmışlık' hissi yaşamaktan bıktı

Henüz siyasi partilerin seçime yönelik manifestolarını göremedik ancak parti başkanlarının, milletvekillerinin ve milletvekili adaylarının açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları canlı yayınlarda anlattıkları, her partinin neleri ön plana çıkaracağının, sorunları nasıl ele alıp ne gibi vaatlerde bulunacağının ipuçlarını veriyor.

Bizzat kendim her gün iki televizyon programı yapıyor, adayları konuk ediyorum. Başka programlarda da adayları takip ediyorum, partilerden gelen bildirileri, haberleri okuyorum.

Siyasi parti temsilcileri, adaylar, ülkedeki hemen her sorunu gündeme getiriyor.

Yaşadığımız her türlü sorun sıralanıyor ve çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Neredeyse değinilmeyen konu yok gibi ama bazı konular biraz teğet geçiliyor, kitleleri ürkütmemek adına.

Örneğin kamu reformu meselesine mesafeli yaklaşılıyor, fazla ayrıntıya girilmiyor, reformlar içinde can acıtıcı unsurlar da olabileceğine, herkesi memnun edemeyeceğine değinmek istenmiyor. Kamu Reformuna, “dokunursam elim yanar” muamelesi yapılıyor.

Devlet daire ve kurumlarında tam bir başıboşluk var, işe gelmeyenler, çalışmayanlar, çalışır gibi yapanlar, işinin ehli olmayan kişilerin istihdamı, liyakate uymayan atamalar, ihtiyaçlı yerlere istihdam yapmama, ihtiyaç olmayan yerlere personel yığma gibi onlarca anormallik sayabiliriz.

Devlet daire ve kurumlarına esaslı bir dokunuş şart, kamunun daha verimli olması için ciddi, can acıtıcı tedbirlere ihtiyaç var. Ancak bunu yapmak cesaret ister.

Bakın Başbakan, basın toplantısı düzenleyip müjde verdi. Peki bu müjdeyi kime verdi? “Kamu maaşları ve 13’üncü maaşlar ödenecek” diye devlet çalışanlarına verdi.

KKTC’de devlet çalışanları üzerinden bir sistem dönüyor, ülkeyi yönetenlerin aklında reel sektör diye bir şey yok. Başbakan çıkıp da reel sektöre, özel sektör çalışanına müjde vermiyor, verme ihtiyacı duymuyor, çünkü böyle bir gelenek yok.

Hem “Kamu Reformunda” hem de “Belediyeler Reformunda” kimin tam olarak ne istediğini, neyi değiştirmeyi amaçladığını anlamak güç. Belki ilerleyen günlerde anlarız…

Sağ partiler “Yurttaşlık Yasası”nı ağzına almaktan çekiniyor, “vatandaşlık verip oradan oy devşirme” avantajını kesinlikle terk etmek istemiyorlar.

Mesela bir “Nereden Buldun Yasası” yapamıyoruz. Herkes için hem kamuda hem özelde herkesi kapsayacak bir yasa. Anlam verilemeyen zenginliklerin kökünü kazıyacak bir yasamız yok.

Bir de dokunulmazlığı olanlar var bu ülkede. Onlardan ne almaları gereken kadar vergi alınabiliyor ne de yaptıkları tuhaf işlere hesap sorulabiliyor. Bunlara dokunabilecek mi göreve gelenler?

Kronikleşmiş sorunlar var; trafik, kayıt dışılık, çalışma yaşamındaki çarpıklıklar, çevre kirliliği ve çevre katliamı gibi… Bunlar için kapsamlı projeler var mı, neşteri vuracak çözüm yaratacak irade var mı? Yıllardır olamadı, bakalım bundan sonra olabilecek mi?

“Yapanın yanına kalır” sistemi bozulabilecek mi? Bazı meseleler polise ya da savcılığa gidip takılmayacak mı artık? Soruşturmalar, araştırmalar milletle dalga geçer gibi hasıraltı edilmeyecek mi, bastırılmayacak mı? “Ne oldu o soruşturma?” diye bin defa sorulduğunda, her defasında çocuk kandırır gibi mazeretlerle halkla dalga geçilmeyecek mi?

Türkiye- KKTC ilişkileri böyle “Nasıl para koparabilirim?” üzerinden mi gidecek? Bunun için KKTC tarafından abartılı şirinlikler, yağ yakmalar, şükran çekmelere tanık olmaya devam mı edeceğiz? Para koparmak için “emret efendim” yöntemi mubah mı sayılacak?

“Kendi kendine yeter olmak” sözü slogandan öteye gidebilecek mi? Yoksa kullanıla kullanıla yalama olmuş bu sözü duyduğumuzda sinir mi olacağız?

Kendi kendine yeter olmanın bazı fedakarlıklar gerektirdiği, bir süreliğine bazı şeylere katlanmamızın şart olduğu anlatılabilecek mi? Yoksa statükodan vazgeçmek kolay olmayacak mı?

Yani yapılacak çok iş var. Bunlar gündeme de geliyor ama seçim öncesi vaatleri arasında vaat olarak kalmayacak mı yine? Bu kez bir şeyler gerçekten değiştirilecek mi? Partiler iktidara geldiğinde “Bu işi yapmak için tek başıma iktidara gelmeliydim”, “Hükümet ortağımızı ikna edemiyoruz”, “Hükümet ortağımız istemedi”, “Türkiye yapmamıza izin vermedi”, “Bunu yapmak için yeterli yasa yok”, “Bütçe yetersizliği nedeniyle yapamadık”, “KKTC’nin tanınmamışlığı bize engel oldu” gibi mazeretlerle önümüze çıkılmayacak mı?

Bu mazeretleri duymak istemiyoruz artık. Siyasi partilerin sorunları biliyor, anlatıyor olması yetmiyor. Hatta manifestolarında bunları nasıl yapacaklarını yazmaları da yetmiyor, önemli olan bunların yapılmasıdır, popülizm yapmadan, çekinmeden, partisel ve kişisel çıkarlar düşünmeden, “bunları yaparsam seçim kaybeder miyim, birilerini ürkütür müyüm?” diye endişe etmeden…

Her seçim sonrası aynı şeyleri yaşamak, aldatılmışlık duygusuna kapılmak istemiyor kimse. Bilmem anlatabildim mi?

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29/12/2021 23:14