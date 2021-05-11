Ali Baturay yazdı: Sınır kapıları için de çözüm üretmek zor değildir

İş çevreleri, esnaf, perakendeciler, sınır kapılarının açılmasını istiyor.

Bir süreden beridir bu talep var ama şimdilerde daha yüksek sesle dile getiriliyor ve neredeyse “olmazsa olmaz” noktasına geliyor.

Sınır kapılarının açılması için ülkede genel bir istek var ama en fazla istekli olan özellikle de Mağusa surlar içi ve Lefkoşa surlar içi/ Arasta çarşısı esnafıdır.

Buralardaki esnaf perişan, kapatıp oraları terk etti birçok kişi, direnenler de umudunu sınır kapılarına bağladı.

Durumları çok kötü, birikimlerini de yediler, artık dayanacak güçleri kalmadı.

Bir yılı aşkın süredir hiçbir istekleri yerine gelmeyen iş çevreleri “hiç olmazsa sınır kapılarını açın” diyor.

Güney Kıbrıs’tan gelecek müşterilerle nefes almak istiyorlar, “belki böylece bir süre daha idare ederiz” diyorlar.

Bunları defalarca söylediler, bunları haber yapmayan televizyon kanalı, gazete ya da dijital gazete kalmadı.

Defalarca haberleri yapıldı, defalarca aynı şeyler tekrar edildi, sorunlar, sıkıntılar anlatıldı, anlatılıyor...

Esnafı her birkaç günde başka muhalefet partileri ziyaret ediyor, sorunlar yine gündeme geliyor, o siyasilerin ziyaretleri çerçevesinde yine sorunlar gündeme geliyor.

Muhalefet gidiyor mecliste esnafın sorunlarını anlatıyor ama ülkeyi yönetenler bunlara kulak vermiyor, onların kulakları tıkalı…

Kapıların açılması için bir çalışma olduğu söyleniyor ama ülke yöneticilerinin bu konudaki ruhsuz açıklamaları ve vücut dilleri pek istekli olmadıklarını gösteriyor.

“Biz de istiyoruz” ya da “Biz kapatmadık ki kapıları” demekle olmuyor, girişim yapmak lazım.

Cumhurbaşkanı da hükümet de bu konuda çok sıkı çalışmalar yapmalı…

Cumhurbaşkanı, Rum lider ile bu konuyu masaya yatırmalı, geçiş şartları belirlenmeli ve hemen kapılar açılmalı…

Hem Kıbrıs Türk tarafında hem de Rum tarafında yönetenlerin, kapıların açılmasını istemediğini hissediyoruz…

Her iki taraftan halk, “Bu kapıları artık hiçbir güç kapatamaz” diye düşünürken, Covid-19 bunu başardı sınır kapılarını kapattı.

Kapıların kapalı olması hem ekonomik hem de sosyal bakımdan en fazla Kıbrıslı Türkleri etkiledi.

İki taraf arasındaki sorunlarda, her zaman Kıbrıslı Türklerin daha fazla mağdur olması değişmez bir kural gibi adeta, sınır kapılarının kapanmasında da aynı oldu.

Sosyal medyada kavgalar görüyorum, sınır kapılarının açılmasını “lüks” olarak görenler, “gereksiz hassasiyet” diye nitelendirenler var…

Bu arkadaşlar acaba nerede yaşıyor? Bu arkadaşlar sınır kapılarının kapanmasıyla esnafın ne kadar zor durumda olduğunu göremiyor mu? Sınır kapılarının kapalı olmasının Kuzey Kıbrıs’a ekonomik olarak kaybettirdiklerinin farkında değiller mi?

Anlaşılan değiller, göremiyorlar… Bazı tuzu kuru kesimler esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında değil, “sınır kapısı açılma istemini” fantezi olarak görüyorlar, pes doğrusu.

Risk mi? Elbette Covid-19 salgını günlerinde risk vardır ama gerekli tedbirler alınacak.

Kapıların açılmasını isteyen kesimler, bunun bazı riskler barındırdığını bilmiyor mu? Biliyorlar elbet ama bu böyle gitmez, Covid-19’un biteceği, gideceği yok, ona göre tedbirler alacağız ve devam edeceğiz, onunla yaşamayı öğreneceğiz.

Hayat devam ediyor hem de çok acımasız bir şekilde. Zaman, oturup bekleme zamanı değil, çözüm üretme zamanıdır…

Sınır kapıları için de çözüm üretmek zor değildir. Dövizin yine yüksek seyrettiği bu günlerde Rum halkı, kuzeye alışveriş için akın edecektir, bu durumu lehimize çevirmeliyiz.

Her iki tarafta da ülke yöneticilerinin kendi kafalarında bazı engeller olduğunu da sınır kapılarının kapalı kalmasının onları mutlu ettiğini de biliyoruz…

Ancak onları mutlu eden engeller, halkı mutsuz hatta mağdur ediyor, o nedenle kendi duygularının esiri olmasınlar, halkı düşünsünler…

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11/05/2021 20:23