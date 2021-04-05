Ali Baturay yazdı: Sistem adeta kevgir, nasıl vakalar artmasın?

Henüz bileklik uygulamasına geçilmeden izin verilen ev karantinası konusunda çok sayıda telefon alıyoruz, bu konuda yoğun bir şikayet var…

Şikayetler her geçen gün de artıyor, vakalar arttıkça gözler oraya kayıyor.

Bileklik uygulaması henüz geçmedi ama şu anda “6 yaştan küçük çocuklu aileler”, “belirli yaş üzerindeki yaşlı kişiler” ve “ağır kronik hastalar” ev karantinasına gönderiliyor.

Bizi arayan insanlar yukarıdaki kriterlerin dışındaki kişilerin de torpil yapıp ev karantinasına gönderildiğini iddia ediyor.

Üstelik “belli bir yaşın üzeri” ifadesini birçok kişi muğlak ve istismara açık buluyor.

200 civarında kişinin ev karantinasında olduğunu belirten Sağlık Bakanı, belediyeler, muhtarlıklar ve polis karakollarıyla denetlemeye gidildiğini, şu ana kadar da kurallara uymayanlara rastlamadıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar ise öyle değil, kurallara uymayanlar olduğu söyleniyor…

Ev karantinasına giren kişilerin komşuları, onlara yakın olanlar, kurallara uyulmadığını söylüyor, birçok örnekler veriyor.

Elbette biz de bir şey çıkmasını istemiyoruz ama sistem bu şekilde delik deşik edilirse vakalar artacaktır.

Biz bileklik uygulamasının bile sıkı denetlenmesi ve sızıntılar olmaması gerektiğini vurgularken, henüz uygulama bile devreye girmeden, 200’ü aşkın kişi eve gönderiliyor.

Tanıdık bularak, torpil yaparak, yakınlarını bir şekilde eve gönderdiğiyle ilgili övünen insanlar olduğu söyleniyor.

Her uçuştan yaklaşık 30 kişinin denetime tabi tutulmadan ev karantinasına gönderilmesi, büyük endişeye ve huzursuzluğa neden oluyor.

Yalnızca sağlık sistemi ya da ev karantinası değil, ülkenin her tarafı kevgir gibi…

Bu ülkede, torpil, hatır- gönül, ahbap çavuş işlerinden hiç vazgeçilmiyor, ne normal zamanda ne de pandemi zamanında…

İllaki ezberler bozulmayacak, illaki her konuda aynı şeyler olacak…

Sistem sitem değil ki adeta kevgir, nasıl vakalar artmasın?

Hemen her alanda vatandaş torpil istiyor, aracı koyuyor, ayrıcalık talep ediyor, yetkililer de buna karşı duramıyor. Peki nereye kadar böyle gidecek?

Düşünün; birisi gelecek, yüklü ücret ödeyip, karantina oteline gidecek, diğeri sırf torpil yaptı diye hem ücret ödemeyecek, hem evinde rahatında karantina geçirecek…

İşte bu nedenle şikayetler artıyor, sürekli olarak bizi arıyorlar… Yapmayın, kimseye ayrıcalık tanımayın, eşitsizlik yaratmayın…

Bu arada “denetim yapın” diyoruz ya, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası” mecliste oy birliğiyle onaylandı.

Yasa, pandemi kurallarına uymayanlara ciddi cezalar öngörüyor ama bu o kadar önemli mi sizce?

Değil, çünkü yasa yapmak değil, uygulayabilmek önemlidir, nice yasalarımız vardır da uygulayamıyoruz.

Yasada düzenleme yapıldı diye bu değişikliklerin uygulanacağını mı sanıyorsunuz? Hiç sanmıyorum.

Denetim yapmak için niyet ve irade olması gerekir, o da ülke yöneticilerinde yok...

Sağlık Bakanı, mecliste yasayla ilgili konuşurken “amacımız ceza kesmek değildir” diyor.

Elbette amacınız ceza kesmek değildir ama siz yasa yaptığınız gün topluma böyle “amacımız ceza kesmek değil” gibi sevimli, şirin şeyler söylerseniz, vatandaş için caydırıcı olmaz, tam tersine “bunlar yasa yaptı ama uygulamayacaklar” diye düşünür.

Siz ciddi yaptırımlar olan yasa değişikliğiyle ilgili böyle “şirin şeyler” söylerseniz, kurallara uymaya niyeti olmayanlar cesaret bulur.

Tabii ki her alanda herkes sorumlu davranmalıdır… Karantina otelinde kalan da, ev karantinasında bulunan da, Güney Kıbrıs’ta çalışan da, restorana, kafeye, markete, mağazaya giden de, ailesini dostlarını ziyaret etmek isteyen de, çalışma ortamında da herkes her yerde sorumlu davranmalı, davranmayanları uyarmalı.

Hep başkasını görüp, kendimizi ayırmayalım… Başkasının hatasını görüp de şikayet ederken kendimiz ne yaptığımızın farkında olmalı, kurallara uymalıyız…

Toplumda artan vakalardan dolayı bir endişe olması iyidir ama davranışlarımız o endişenin karşılığını vermeli, ona tezat olmamalı…

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05/04/2021 18:07