Ali Baturay yazdı: Siz bazı ülke yöneticilerini örnek almayın, tedbirli davranın

Gerçekten de Covid-19’dan korkuyor muyuz, salgın nedeniyle sağlığımızdan endişeli miyiz?

Sosyal medyada paylaşılanlara bakıyorum, orada sanki bir “sorumluluk havası” varmış gibi, çok mantıklı şeyler yazılıyor, haklı ve ciddi tepkiler ortaya konuluyor ama gerçeğe yani pratik yaşama baktığımızda durum farklı.

Sanki bu ülkede diller başka şey söylüyor, bedenler farklı şey yapıyor.

Sanki bu ülkede birçok insan korktuğunu söylediği kadar temkinli, tedbirli, değil.

Birçok kişi ısrarla kurallara uymak istemiyor, “korkuyorum” diyor ama bunun gereklerini yerine getiremiyor, alıştığı yaşamını sürdürmek istiyor.

Bazı işletmeler kurallara uyuyor, binasına giren kişilerin ateşini ölçüyor, ismini alıyor, eldiven dağıtıyor, müşterisinin maskeli olmasına özen gösteriyor.

Ancak hiç bunları uygulamayanlar var ama denetleyen bakan yok, kim ne isterse yapıyor.

Vakalar gittikçe artıyor, kaynağı belli olmayan yerel vakalar çıkıyor, ülkeye girişiler karantinalı, birçok sektör kapalı olduğu halde gittikçe vakalarda artış oluyorsa, daha dikkatli olmamız gerektiği aşikardır…

Hal böyleyken, yılbaşı akşamı kumarhanede düzenlenen eğlencenin görüntüleri sosyal medyaya yansıyor. Tam bir çıldırma hali…

Mecliste bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Vatandaşların casinolara akın edeceğini düşünemedik” dedi.

Bunu düşünememek için bu ülkede yaşamamak lazım. Halbuki günlerdir bazı vatandaşlar bu uyarıyı yapıyor, web TV’lerin altına bu yönde uyarı yapanlar, yorum yazanlar oldu ama hükümet yetkilileri ile polis bunu düşünemedi. Biz de bunu yedik ha?

Bu daha görebildiğimiz, kim bilir daha ne kadar eğlenceler oldu?

Akıl alır gibi değil, bir eğlence uğruna insanlar kendisini, sevdiklerini ve tüm toplumu riske sokabiliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vatandaşlarla, bir mekanda televizyondan maç izlemesi, birlikte fotoğraf çektiği kişilerin hiçbirinin maskesi olmaması insana “Hoca- cemaat” hikayesini anımsatıyor.

Eğer bu ülkenin yöneticileri kurallara uymazsa, vatandaşların nasıl uymasını bekleyeceksiniz?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Yanınızdaki herkes Covid olabilir, böyle düşünüp kurallara uyun” diye vatandaşlara çağrı yapıyor.

Sayın Pilli, kime çağrı yapıyorsunuz ki? Cumhurbaşkanı, bakanlar, ülkeyi yönetenler kurallara uymadıktan sonra kimlere uysun diye çağrı yapıyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de ülkeyi yönetenler, hükümetin büyük ortağı UBP defalarca salgın kurallarını ihlal etti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yalnızca salgın kuralları değil, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) uyarılarına riayet edilmedi, bu çerçevede yasalar da ihlal edildi.

Hatırlayın, en ciddi salgın tedbirlerinin olduğu bir dönemde, bir “Özel Jet Krizi” yaşandı ki orada onlarca kural/ yasa ihlal edildi, üstelik halka yalan da söylediler, sonra söylenenlerin yalan olduğu ortaya çıktı, o krizle ilgili polis raporu da halkla ısrarla paylaşılmıyor.

Daha kısa bir süre önce tek adaylı, seçimsiz UBP Kurultayı yapıldı, buna rağmen orada çok sayıda insan bir araya toplandı.

Birçok yetkili defalarca kuralları ihlal etti, ne yasa dinliyorlar ne de kural ama halktan uymasını talep ediyorlar, çıkıyorlar ekranlara bilgiç bilgiç konuşuyorlar.

Olmaz ki… Böyle olmaz, devlet yöneticisi dediğin kişi sorumluluk sahibi olur.

Vatandaşa “yapma” dedikleri her şeyi yapıyorlar, böyle bir yapının bu ülkede sorun çözmesi, başarıya ulaşması mümkün değildir, olmayacaktır.

İş yine vatandaşlara düşmektedir, yetkililer kuralları ihlal etse de onlar denetim özürlü olsa da biz kendi sağlığımızı, yakınlarımızı düşünerek kurallara uyalım.

Vakalar artıyor, kurallara uymak kendi iyiliğimiz içindir, sevdiklerimizim iyiliği içindir ve genelde tüm halkımız içindir.

Bu ülkeyi yönetenler kontrolden çıkmış ne yaptığını bilmez halde olabilir ama siz öyle yapmayın…

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04/01/2021 20:52