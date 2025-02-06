Ali Baturay yazdı: Siz birbirinizi yerken, “Kıbrıslılar iş yapamıyor algısı” yükseliyor

Burada iki noktaya değinmek istiyorum; birincisi bu ülke insanının birbirini çekememesi, birbiriyle didişirken kendi kendilerini yok ettiklerinin farkına bile varamıyor oluşları.

İkincisi de birçok önemli işe hile karıştırma çabası…

Önce bu, didişerek kendi kendini yok etme meselesine bakalım.

Aynı işi yapan insanlarımız kendi arasında acımasız, öldürücü bir rekabeti tercih ediyor, iş bozuculuğa yöneliyor.

Tabii ki bu da “Kıbrıslılar iş beceremiyor, başaramıyor” algısına dönüşmesine neden oluyor.

Gerçekte de birbiriyle didişip bir şeyleri başaramamak, yarım bırakmak, bitirememek, doğal olarak “bunlar yapamıyor” görüntüsü veriyor.

Bunun en önemli örneği de yüksek bedelli ihalelerdeki çıkmazımız.

Son dönemlerde yüksek bedelli ihaleler sonuçlanamıyor, kördüğüme dönüşüyor, bunun sonucunda da mağduriyetler yaşanıyor.

İşte en son örnek de yeni Merkez Bankası binası ihalesi…

Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) bu işle ilgili açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihale polislik oldu.

İhaleye katılan iki firmanın yöneticileriyle ilgili gizli soruşturma başlatıldı ve polis, usulsüzlük tespit ettiğini açıkladı.

Birçok kişiden duydum, “Bu işi de berbat ettiler, ‘şimdi bunlar yapamıyor’ deyip Türkiye’den bir şirket gelip yapacak” sözünü…

Evet insanların aklına ilk gelen bu oldu.

“Bunlar yapamıyor, yurt dışından gelsin birileri yapsın…”

Halbuki bu işleri yapacak yetkinlikte firmalarımız var ama anlamsız bir kaos yaratıyor, birçok işi oyalıyor, geciktiriyor, bitiremiyoruz.

Ya ihaleleri tamam yapmıyoruz ya da ihale tamam olur onu kim alacak kavgasından anlamsız bir kördüğüm yaratılır…

Yeni Girne Hastanesi de böyle didişmelerle yıllardır bitirilemiyor.

Bu konuda mutlaka bir disiplin şart… Artık sektörler böyle kavgalarda kazananın olamayacağını algılamalıdır.

İkinci değineceğim konu, yine bununla ilgili, ülkede çok ciddi bir güven bunalımı sorunu var.

Birçok alana ama başta da siyasete, siyasi yöneticilere ve onlarla bağlantılı her şeye…

Birçok işin altından siyasetle bağlantılı alengirli işler çıkıyor.

Bu nedenle birçok iş artık iyi yapılsın ya da yapılmasın genelleme yapılıyor, hepten güvensiz bir bakış açısı oluştu.

İnsanlar bazı işlerde mutlaka bir işler döndüğünü, bir hile yapıldığını düşünüyor.

Çoğu kez de oluyor… Sanki bir şeylere fesat karıştırmak kuralmış gibi. Bir çürümedir gidiyor…

Şimdi yeni Merkez Bankası binası ihalesi ile ilgili başlatılan gizli soruşturmaya bakın.

Neden böyle bir gizli soruşturma yapma ihtiyacı hissedildi?

Bu konuda polise kim ihbarda bulundu?

Peki ihaleye katılanlar, neden vergi borcu olduğu halde MİK’e “Borcu yok” belgesi sundu? Neden “sahte şirket bilançosu” verdi?

İlginç değil mi? İhaleye katılan her iki şirkete de benzer suçlamalar yapıldı.

Geçmişte de böyle şeyler yapıldı mı? Bu hususlara dikkat edilmedi de bu şekilde ihaleler mi kazanıldı? Şimdi bunu kim ihbar etti, oyunu bozmak isteyen kim?

Zanlı avukatları diyor ki “Ortada suç yok, vergi borcu yok yazısı üç aylık alınır. Alındığında borç yoktu, sonra oluştu…”

Tamam da mademki bu suçtur, ihaleye katılan için bir kusurdur, siz bunun tedbirini almalısınız. Ya ihaleye katılacağınız için borcunuzu kapatacaksınız ya da katılmayacaksınız. Siz bilmiyor musunuz borcunuz olduğunu? Belge üç ay önce alınmış olsa bile gerçeği en iyi bilen siz değil misiniz?

Birileri usulüne göre iş yapmamış, başkaları nöbete yatmış bunları şikâyet etmiş ve sonuçta ne olmuş? Önemli bir ihale polislik olmuş, medyaya düşmüş konuşuluyor, tartışılıyor. Yine “İki Kıbrıslı Türk şirket yüzüne gözüne bulaştırdı” intibası…

Yapmayın artık bu işleri böyle… Bir ihale de bu şekilde mundar olmasın, tartışılmasın, konuşulmasın. Sektörünüze insanlar şüpheli bakmasın… Siz yapamıyorsunuz diye gelip de başkaları yapmasın. Belki farkında değilsiniz ama yalnızca kendinize değil, tüm topluma zarar veriyorsunuz.