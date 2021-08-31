Ali Baturay yazdı: Sızan petrol tüm Kıbrıs’ı tehdit ediyor, bunun kuzeyi güneyi yoktur…

Bu ülkenin soruları azmış gibi, şimdi de Suriye’den kaynaklanan petrol sızıntısı bizi tehdit ediyor. Adeta başımıza bela yağıyor…

Suriye’nin Baniyas kentindeki bir elektrik santralinin yakıt deposundan sızan 15 bin ton petrol, Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkeleri olduğu gibi Kıbrıs’ı da tehdit ediyor.

Ortadoğu’daki bitmeyen sorunlar, bazen direkt bazen dolaylı bizi de etkiliyor.

Hatırlayacaksınız, Suriye’nin İsrail uçaklarını hedef alarak attığı bir füze 2019 yılında ülkemize düşmüştü. Bir şans eseri insanların yaşamadığı boş bir alana düşmesi can kaybını engellemişti.

Şimdi yine Suriye kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız…

Evet Suriye devleti, çok sayıda sorunla uğraşıyor ama böyle bir çevre felaketini Akdeniz’de kıyısı olan ülkelere bildirmemesi, büyük sorumsuzluk gerçekten…

Neredeyse bir hafta sonra uluslararası medyada yer almasıyla bu sorundan haberdar olundu.

Aslında bu konuyu ilk ele alan İsrail medyası olmuş…

Bir Rum meslektaşım, “İsrailli gazeteciler petrol sızıntısını bir hafta önce yazdı, siz de biz de uyuduk, özeleştiri yapmamız lazım” dedi.

Meslektaşım haklı, İsrail medyası yazmışsa ve biz bunu bir hafta sonra haber alıyorsak, kendimizde de hata aramalıyız.

Gömüldük lokal sorunların içinde, başımızı kaldıramıyoruz bakalım dünyada ne var ne yok.

Sorunumuz çok, her gün yeni bir sorun, sıkıntı, her gün bir skandal karar, biri bitmeden diğeri başlıyor.

Siz isterseniz “Sarayönü ya da Dikilitaş gazeteciliği” deyin, haklısınız ama ülke sorunlardan başımızı kaldıramıyoruz ki…

Tanınmamış bir devletiz ama dünya üzerinde varız ve küresel sorunlar bizi de yakıyor.

Petrol sızıntısı, ülkemize gelecek, kıyılarımıza varacak mı?

Her kafadan bir ses çıkıyor, kimisi uzman kimisi değil, birçok kişi değerlendirmede bulunuyor. Tümünü de dinliyoruz, kafamız karıştı…

Bazı ülke yöneticileri yine bazı tuhaf açıklamalarda bulundu, işin vahametini anlayamamış olanların söyledikleri de can sıkıyor, özgüveni tavan yapmış dayanağı olmayan büyük büyük lâf edenler de… Bazı yetkililer de neredeyse “rüzgâr dönsün kirlilik bizi teğet geçsin” duasına çıkacak…

Neyse ki demeç trafiğinin ardından kriz masası kuruldu…

Felaketin, kıyılarımıza ulaşmadan bertaraf edilmesi için Türkiye’den katkı geliyor.

Kıyılarımıza doğru gelen 1.5 mil uzunluğunda ve muhtelif genişlikteki kirliliği bariyerlerle toplamak için uğraşılıyor.

Türkiye’den acil müdahale ve atık toplama gemileri “Nene Hatun” ve “Seyid Onbaşı” ülkemize doğru geliyor, cuma günü buralara ulaşacakları smyleniyor.

Umarım tüm bu çalışmalar işe yarar, petrol kıyılarımıza gelmeden engellenir.

Tüm Akdeniz’in sorunu olan bu petrol sızıntısı için Akdeniz’de sahili olan tüm ülkelerden hatta olmayanlardan da uluslararası katkı almak için de çaba sarf edilmeli…

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs yöneticileri eşgüdümlü çalışılmalı… Sorun tüm Kıbrıs’ı tehdit ediyor, bunun kuzeyi güneyi yoktur, olamaz, Kıbrıs ve etraftaki denizlerdeki doğal zenginlik hepimizindir.

Güneydeki ve kuzeydeki tüm Kıbrıslılar, böyle hayati konularda bir araya gelmeyi, birlikte çalışmayı başarabilmelidir…

Uzmanlar, petrol, kıyılarımıza ulaşırsa tarifi imkânsız büyük bir çevre felaketi yaşanacağını söylüyor… Bunu düşünmek bile korkunç…

En büyük zenginliğimiz olan denizlerimizi, kıyılarımızı kaybetmemek için her türlü mücadeleyi vermeliyiz…

Bu arada hükümet edenler, “gündem değişti, rahatladık” diyerek sevinmesin, bu sorunla ilgilenirken diğer birçok sorunla da ilgilenebilmeyi becermelidirler, petrolün kıyılarımıza vurması engellense de KKTC yangın yeridir…

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31/08/2021 22:32