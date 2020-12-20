Ali Baturay yazdı: Tahsin bey de “Devlet kurduk ama devlet olmanın gereklerini yerine getiremedik” dedi

Dünkü yazımda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BRT’de Levent Kutay’ın 50+1 programındaki konuşmalarına değinmiştim. Bakanın, federasyon tezini savunanlara yönelik “devlet düşmanı ve Rumların kapısındaki acizler” dediğine, Avrupa Birliği programlarından katkı alınmasına karşı çıktığına, bunu müdahale olarak gördüğüne, yardım alanları suçladığına, AB yetkilileriyle, BM yetkilileriyle, ABD elçisiyle, İngiliz Yüksek Komiseri’yle görüşenleri, konuşanları dış güçlerin işbirlikçisi olarak nitelediğine değinmiş ve bunları eleştirmiştim.

Bu konuda telefonlar, mesajlar aldım, benimle aynı görüşleri paylaşanlar olduğu gibi, bana kızanlar, Tahsin Ertuğruloğlu’nun haklı olduğunu söyleyenler de vardı. Hem programı izleyenler hem de yazımı okuyanlar, önemli bir ayrıntıyı atladığımı, herhalde programı baştan sona izlemediğimi falan söylediler.

Beni uyaranların yazmamı ve değerlendirmemi istediği şey; Sayın Ertuğruloğlu’nun KKTC devletiyle ilgili özeleştirisiydi. Ertuğruloğlu, “Devlet kurduk ama devlet olmanın gereklerini yerine getiremedik” diye söze başlayarak, ciddi tespitlerde bulundu.

Programın tamamını izlemiştim, hatta facebook üzerinden paylaşılan videoyu birkaç kez daha girerek, tekrar izledim, yani Sayın Ertuğruloğlu’nun bu sözlerini duydum ve de beğendim. Evet, pek uyuşmaz görüşlerimiz Tahsin Bey’le ama “devlet olmanın gereklerinin yerine getirilemediğiyle” ilgili söylediklerine büyük oranda katılıyorum. Zaten Tahsin Bey’in programdaki konuştuklarından tek katıldığım da bu söyledikleriydi.

Hatta okurlarımız arayıp da bu konuya dikkat çektiği için, usanmadım, oturdum o bölümü çözüp yazdım. Şimdi aşağıda Tahsin Ertuğruloğlu’nun “KKTC devletiyle” ilgili tespitlerini sizinle paylaşacağım.

Tahsin Eruğruloğlu, BRT’deki programda, KKTC’yle ilgili şöyle konuştu:

“Devlet kurduk ama devlet olmanın gereklerini yerine getiremedik. Devlet olmak ciddiyet ister. Kurumsallaşma ister, disiplin ister. Biz maalesef ahbap çavuş ilişkileriyle devlet yönetmeye çalıştığımız için birtakım zafiyetler yaşıyoruz.

Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının duyduğu zafiyet de bundan kaynaklanıyor. Yani iç politikada KKTC’nin hükümetlerinden memnun olmadığı için halkımız dış politikadaki prensiplere sahip çıkmada zorlanıyor.

KKTC tarihinin bütün hükümetleri bana göre sınıfta kalmıştır. Hükümetler, Kıbrıs Türk halkını memnun etme konusunda sınıfta kalmıştır. KKTC’nin çok daha başarılı yönetilmesi gerekirdi. O zaman insanlarımız başka başka yerlerden medet umma noktasına gelmeyeceklerdi.

Bunu Annan Planı’nda da yaşadık. Halkımızın büyük çoğunluğu memnuniyetsizlikten dolayı ‘Bu sistem gitsin de ne gelirse gelsin’ diyerek Annan Planı gibi korkunç bir plana ‘evet’ dedi. Verilen vaatlere inanarak okumadığı bir plana ‘evet’ dedi. Hatta kuşku duysa bile önemli değildi onun için, o kadar tepkiliydi ki ve güneyi o kadar tanımamıştı ki ‘evet’ dedi. Güneyin hayır demesi bir uyanış oldu…”

Tahsin Bey’in zehir zemberek birçok katılmadığım sözleri arasında, yukarıda KKTC için söylediklerinin büyük çoğunluğu doğruydu. Ben bunların benzerini defalarca yazdım.

Tahsin Bey’in temsil ettiği kesimler, yani onun gibi aşırı milliyetçi ve KKTC’nin ilelebet yaşamasını savunanlar genellikle yukarıdaki özeleştiriyi yapmaz, gerçekleri söylemekten kaçınırlar, hele aktif siyasetin içinde olanlar, milletvekilleri, bakanlar hiç söylemez bunu, söylemekten kaçınır, değinse de etrafında dolaşır, esas meseleye temas etmez. O açıdan birçok konuda eleştirdiğim Tahsin Beyi, bu gerçekleri söylediği için tebrik ederim.

Tahsin Bey’in geçen cuma söylediği, “Devlet kurduk ama devlet olmanın gereklerini yerine getiremedik” sözünü dediğim gibi ben köşe yazılarımda defalarca yazdım, televizyonda defalarca söyledim, bu yüzden de bana tepki gösterenler oldu.

Tahsin Bey, “Devlet olmak ciddiyet ister. Kurumsallaşma ister, disiplin ister. Biz maalesef ahbap çavuş ilişkileriyle devlet yönetmeye çalıştığımız için birtakım zafiyetler yaşıyoruz” dedi ya burada biraz duralım isterseniz.

Evet ciddiyet ve disiplin ister, evet ülke ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmeye çalışıldı, doğrudur da bu sistemin kurucusu, anası ve en iyi yöneticisi kendi partisi UBP değil midir? Tüm partiler bir parça partizanlık- ahbap çavuş işi yaptı ama bunun kitabını yazan ve en iyisini yapan parti UBP’dir.

Çok uzağa gitmeyin, daha son cumhurbaşkanlığı seçiminden önce birçok partizanca işe imza atılmadı mı, partizanca istihdam yapılmadı mı? Hatta bırakın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesini, seçimden sonra bile Sayın Ersin Tatar’ın saraya gitmeden önce partizanca istihdam yaptığı ortaya çıkmıştır.

Tahsin Bey doğruları söylüyor da en fazla iktidarlarda bulunan parti olan UBP’nin devlet olmanın gereklerini yerine getirememekte payı çok büyüktür. Tahsin Bey’in kendisi de defalarca hükümetlerde görev almış, bakanlık yapmıştır, yani o eleştirdiklerinde kendisinin de payı vardır.

Tahsin Bey, “KKTC tarihinin bütün hükümetleri bana göre sınıfta kalmıştır. KKTC’nin çok daha başarılı yönetilmesi gerekirdi” derken belli ki kendisini ve partisini de ayırmamıştır, ayırmamalıydı da… Evet, KKTC çok daha iyi yönetilmeliydi de partisi UBP bundan ders aldı mı? Hayır almadı, almıyor.

UBP, hiçbir alışkanlığından vazgeçmiyor, halen geçmişten gelen yöntemlerle partizanlık yapmanın, menfaat dağıtmanın “en iyi politika” olduğuna inanıyor. UBP, “kendi kendine yeter olma” görüşü ya da ilkesine inanmıyor, “Türkiye’den alıp dağıtma” alışkanlığını sürdürmek istiyor, halen “Türkiye’den en iyi parayı alan parti UBP’dir” ilkesiyle, bağımlı ülke yönetme peşindedir.

Özeleştiri, otokritik, yani kendi kendini eleştirmek güzeldir de bir işe yaramalı, özeleştiri yaparsınız da aynı yanlışlar uygulanmaya devam edilirse hiçbir ehemmiyeti yoktur. Yani Tahsin Bey kendi partisi adına da özeleştiriler yapmıştır ama biz oralarda bir değişim isteği ya da tavrı olduğunu göremiyoruz.

Ha, bu arada yeniden Tahsin Bey’in programdaki konuşmalarını yazıyoruz ya; o programda “KKTC’nin neden tanıtlamadığı” da gündeme geldi. Tahsin Bey, KKTC’nin neden tanıtılamadığı hakkında pek bir şey diyemedi, neden bu konuda girişim bile yapılamadığına açıklık getirmedi ama daha ilginç bir şey söyledi. Bu konuda KKTC’ye inanmayanları suçladı. Ülke içinde KKTC’ye inanmayan kesimler engelmiş tanınmaya. “Yok yahu?” dediğinizi duyar gibiyim, şaşırmakta halısınız…

Tahsin Bey, “Bizim önümüzde engel olan kendi içimizdeki yapılardır, karar versinler bize engel olmasınlar. Kendi devletlerinin, KKTC’nin kalıcılığı, varlığı, tanınması ve güçlenmesi için bizimle beraber mücadele edecekler mi? Önce bunu başarmamız lazım. KKTC’yi önce Kıbrıs Türk halkı tanısın...” diyor.

Yani biraz önce KKTC’nin iyi yönetilmediğini, işlerin ahbap çavuş gittiğini, devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmediğini, ciddiyet olmadığını, hiçbir hükümetin ülkeyi iyi yönetmediğini, sırf bu yüzden insanların “Bu sistem gitsin de ne gelirse gelsin” dediğini söyleyeceksiniz, sonra da “Önce ülke insanı KKTC’yi tanımalı” deyip, kendi ülkenizin insanını suçlayacaksınız.

Siz KKTC’yi tanıtamadınız, tanınma için girişim bile yapmadınız da bunun suçlusu içimizdeki KKTC’ye inanmayanlardır ha? Siz bu söylediklerinize inanıyor musunuz gerçekten? Bu işin hiç olmayacağı aşikardır ama bunu başaramamanın suçlusu olarak kendi vatandaşınızı görmeniz de tuhaftır, başarısızlığa kılıf aramadır.

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20/12/2020 19:14