Ali Baturay yazdı: Tatar, federal çözüm ve AB isteyenleri ne hakla Rumcu ilan eder?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin en zor günlerinde, sanki de buralarda her şey tamammış gibi sürekli Türkiye’ye geziler düzenliyor diye eleştiriliyor ama hiç umurunda değil.

Ülke darmadağın, daha düne kadar başkanlığını yaptığı partisi UBP darmadağın, hükümet istifa etmiş, erken seçim tarihi henüz belirsiz, döviz yakıp yıkıyor, istifa etmiş hükümet akaryakıta, tüp gaza okkalı zamlar yapıyor, ülkede hiçbir soruna çözüm bulunamıyor, aylardır devlet hastanelerinde ilaç yok ne hastalara ilaç verilebiliyor ne de tahliller yapılabiliyor…

Trafik kazaları, iş kazaları, çevre katliamı gibi kronik sorunlar da devam ediyor…

Cumhurbaşkanının görevleri arasında bulunan; “KKTC’de yapılan aşıların Kıbrıs Cumhuriyeti aşı sistemi ile entegrasyonu” sorununa halen tam anlamıyla çözüm bulunamadı, “hellim tescilinde ciddi sorunlar var”, güneyin gerisinde kalıyoruz, eğer çözüm bulunamazsa üreticinin felaketi olacak ama Sayın Tatar’ın umuru bile değil.

Ülkede tüm bu sorunlar yaşanırken ve Sayın Tatar, bu konuların çoğuyla ilgili inisiyatif alıp, çözülmesi için çaba sarf etmesi gerekirken, inadına sürekli gezilerde, Türkiye’de gitmedik şehir bırakmayacak.

Bu gezilerin bir önemi olsa amenna ama hiçbir önemi yok, sonraya da ertelenebilecek sıradan organizasyonlar. Üstelik halk sorunlar içinde boğulmuşken Tatar’ın gezileri vatandaşların çoğunluğunda psikolojik bir rahatsızlığa neden oluyor. Tatar bunu bile göremiyor, halkın gözünde antipatik olduğunun farkımda değil.

Bir de bu gezilerde yaptığı acayip konuşmalar var tabii. Kendi vatandaşlarının bir bölümünü dışlayan ve aslında yanlış bilgi de içeren, kışkırtıcı sözler.

Bir ülkenin cumhurbaşkanı, başka bir ülkeye gider de orada isteyerek yanlış bilgi verip, kendi ülkesinde yaşayan insanlara karşı orasının halkını kışkırtır mı? Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi insanını kötüler mi?

Birilerine yaranmaya çalışan şımarık çocukların ağzından çıkanı kulağının duymaması gibi, Sayın Tatar da Türkiye’de şımararak antipatik konuşmalar yapıyor. Oralardaki insanları coşturup alkış alacak diye kendi insanını kötülüyor. Türkiye Cumhurbaşkanını övüyor, oradaki hükümeti, yöneticileri göklere çıkarıyor, kendi vatandaşlarını yere batırıyor. Bu nasıl bir devlet adamlığıdır böyle?

Son konuşmasında bu ülkede federal çözüm isteyenlere, Kuzey Kıbrıs’ın da Avrupa Birliği’nde yer almasını arzu edenlere saldırdı.

Federal çözümü ve Avrupa Birliği’ni istemek, Rum boyunduruğu altına girmekmiş. Yine federal çözüm ve Avrupa Birliği isteyenlere “Rumcu” demek istiyor. Sayın Tatar, nasıl karar verdi ki böyle olduğuna? Henüz ortada olmayan bir anlaşmayı sanki de görmüş de karar vermiş, Rum boyunduruğu altına girilecekmiş… Kimsenin Rum boyunduruğu altına girmek gibi bir niyeti yok.

Türkiye girmeden, tek başına Kuzey Kıbrıs, Avrupa Birliği’ne giremezmiş. Neden girmesin, neden giremesin? Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Türk liderliğinin böyle bir politikası mı var? Türkiyeli yetkililerle oturup böyle bir karar mı aldılar? Kuzey Kıbrıs, Avrupa Birliği’ne girerse Kıbrıslı Türkler için Türkiye diye bir şey kalmayacakmış. Sayın Tarar, nerden çıkarıyor bunları? Kıbrıslı Türkleri böyle acayip laflarla korkutamadı, Türkiye halkını, Türkiye yöneticilerini mi kışkırtmaya çalışıyor?

Yeter artık ama bu saçmalıkları tekrarlayıp durmakla ne amaçlıyor böyle? Bu ülke “Kıbrıs sorunu çözümsüzlüğünden” çok çekti, halen de çekiyor ve Sayın Tatar, sözde federasyona karşıymış gibi duruyor ama aslında çözüme karşıdır, Avrupa Birliği’ne karşıdır, bu yönde konuşmalar yapıyor.

Bu ülke için çözüm şarttır, Avrupa Birliği de haktır. Bireyler olarak bile bu ülke insanının birazcık yararlandığı Avrupa Birliği hakları ile bir nebze nefes almaktadır. Bunu da mı çok görüyor sayın Tatar?

Kıbrıs’ta çözüm ve Avrupa Birliği için yağma yokmuş… Bak sen, Sayın Tatar karar vermiş buna.

Siz Kıbrıs’ta federal çözüme de herhangi bir çözüme de karşı olabilirsiniz, Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne girmesine de karşı olabilirsiniz, yanlış da bulabilirsiniz ama bunu isteyenleri kötüleyemezsiniz, “Rumcu” ilan edemezsiniz. Bunu yapmanız çok büyük bir ayıptır, çünkü siz bu insanların da cumhurbaşkanısınız…

Kıbrıs’ta federal çözüm ve Avrupa Birliği istemek ne zamandan beri suç olmuş, hangi Anayasada ya da yasada var acaba? Çözüm istemezmiş, Avrupa Birliği istemezmiş, KKTC sonsuza kadar yaşayacakmış. Gördük nasıl yaşattığınızı, arkadaşlarınızla birlikte rezil ettiniz bizi dünyaya. Böyle mi yaşatacaksınız KKTC’yi? Siz bu kafalarla KKTC’yi yaşatmaz, halkıyla birlikte mezara gömersiniz.

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28/10/2021 23:31