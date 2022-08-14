Ali Baturay yazdı: Teleferiğe gelene kadar yapılacak o kadar çok iş var ki…

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açıkladığı “Girne- Bellapais arasında teleferik projesi” kamuoyunda hem dalga konusu oldu hem de bazı kesimler bunu öfkeyle karşıladı...

Sosyal medyada teleferikle ilgili yapılan esprileri okurken, gülmekten gözlerimden yaş geldi.

Neme lazım, esprili bir milletiz, mizah üretmede yetenekliyiz…

Baktım da gerçekten de her dalga geçme ifadesinin içinde bir anlam, bir gerçek vardı, yani bu millet bir şeylerle dalga geçerken, kendi yaşadıklarından, tecrübelerinden yararlanıyor…

En fazla da “elektriğin kesileceği ve vatandaşların havada kalacağı” esprisi ve endişeleri yer aldı sosyal medyada. Doğal olarak hem fiyatıyla hem sıkça kesilmeleri hem de kurumdaki fiyaskolarla kâbusumuza dönüşen elektrik odaktaydı…

Şimdi meseleyi ele alalım bakalım…

Bir ülkede teleferik olması kötü bir şey mi? Hayır kötü bir şey değil, çevreye bir zarar vermeden kurulacaksa olsun…

Teleferik hem turizm hem de iç turizm için fayda sağlayabilir mi? Fazla büyük bir ülke değiliz, mevcut nüfus yoğunluğu, gelen turist sayısı hesaplanmış, yakacağı elektrik hesaba katılmış ve yapılacak masrafı karşılayacağı yönündeki öngörü tamamsa olabilir, turizme de katkı sağlayabilir tabii ki…

Peki “Girne’den Bellapais’e teleferik” neden bu kadar tepki görüyor, neden bu kadar dalga konusu oluyor?

Çünkü teleferiğe gelene kadar bu ülkede yapılacak çok iş olduğu için…

Bu ülkede yollar berbat, çukurlarla dolu, tehlikeli, kazaya davetiye çıkaracak kadar yıpranmış, tamirat bekliyor.

Bu ülkede tabelalar okunmaz hale gelmiş, boyaları dökülmüş, tam bir utanç vesilesi.

Yol kenarları kuru otlarla çöplerle çevrili, araçların çarptığı, eğrilmiş, sekiz olmuş bariyerler tamir edilmiyor, öylece kalıyor.

Araçların çarptığı kaldırımlar, çemberler öylece darmadağın bırakılmış…

Bu ülkede yaya geçitlerinin boyaları gitmiş, yaya geçidi olduğu bile belli değil…

Bu ülkede araçların çarpıp telef ettiği köpekler, kediler ve bazı başka hayvanlar yol içinde kalıyor, kokuyor, eriyor, yola yapışıyor ama onu oradan kaldıracak bir makam bile yok…

Bu ülkede Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sorumluluğunda olan çevre pis, çevre leş gibi… Çevre, çevre olmaktan çıktı, çöplüğe dönmüştü…

Hem hemen her taraf pislik içinde hem de Güngör Katık Atık Alanı yetersiz kaldığı için belediyeler kendileri çöplük alanları yarattı, çöp ülke daha da çöplüğe dönüştü.

Çevre yalnızca kirletilmiyor, aynı zamanda katlediliyor da…

Çevreye dair aklınıza gelecek her türlü katliam var ama yetkililer buna engel olamıyor.

Girne’den Bellapais’e teleferik koyacaksınız ama o bölgedeki Teknecik Elektrik Santrali bacasından çıkan dumanlara çare bulamayacaksınız, yıllardır bir filtre taktıramadığınız için bölge halkı zehirlenmeye devam edecek…

Ya denizlere akan lağım suları? Siz daha denizlerinizi koruyamıyorsunuz, oralara lağım akmasının önüne geçemiyorsunuz…

Girne’ye teleferik koymak istiyorsunuz ama yıllardır Girne Belediyesi’nin yetersiz kalan arıtma tesisi nedeniyle denize akıtılan lağım suları ne olacak?

Evet bu, belediyenin bir sorunu ama ülkeye zarar veriyorsa yalnızca belediyenin sorunu değil, devletin sorunu olur ve hükümet de el atmaz mı? Atmalı ama kimin umurunda?

Siz halen Girne Antik Liman’a hak ettiği ilgiyi gösteremiyor, hak ettiği değeri veremiyor onu hak ettiği konuma bile getiremiyorsunuz. Hep “yapacağız, edeceğiz” diyerek halkı oyalıyorsunuz.

Ya sanayi bölgeleri? Sanayi bölgeleri de çok kirli, düzensiz, perişan halde ama yıllardır bir çözüm bulamıyorsunuz…

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sorumluluğunda olan tarihi eserler de dökülüyor, hem tamirat bekliyorlar hem de pislik içindedirler.

Kesinlikle tarihi eserlerde turistlere ve halka verilen hizmet yeterli değildir, dostlar alışverişte görsün zihniyetiyle hizmet veriliyor.

Siz St. Hilarion Kalesi’nin 1.5 yıl önce yanan bölümünü bile halen tamir ettiremediniz.

Siz bu ülkede doğru dürüst bir toplu taşıma organizasyonu ve ağı bile kuramadınız.

Mevcut toplu taşıma sistemi sorunlarla ve yetersizliklerle dolu, hatta o kadar yetersiz ki vatandaşlar, “Bu ülkede toplu taşıma yoktur” diyor.

Mevcut otobüsler ve minibüslerle yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız, bu araçların çoğunun eski ve bakımsız olmasından şikâyet ediyor. Toplu taşımacılar da akaryakıt ücretlerini karşılayamamaktan yakınıyor.

Siz bu ülkede halen “fahiş uçak bilet fiyatlarına” bir çare bulamadınız, ne zaman gündeme gelse lâf kalabalığı yapıyorsunuz…

Bakın, teleferiğe gelene kadar yapılacak ne çok işiniz varmış…

Birçok vatandaş sosyal medyada “Ayranımız yok içmeye atla gideriz s…..” ifadesini çok kullandı… Gerçekten tam da öyle…

Bugün markette bir konuşmaya istemeden kulak misafiri oldum. Bir vatandaş diğerine, “Ülkeye teleferik getirilecek ama halk tepki gösteriyor, vatandaş da hiçbir şeyden memnun olmuyor, bakanın vizyonunu anlayamıyorlar” dedi.

Karşısındaki kişi, “Ne vizyonu be gardaş? Hiçbir işi halledemiyorlar, teleferiğe gelene kadar yapacak çok iş var” dedi.

“Ne vizyonu be gardaş?” diyen vatandaş haklı. Ne vizyonu? Vizyon nerede? Vizyon dediğin şey göstermelik tek bir işle ölçülmez…

Hani, doğal değerleri, tarihi eserleri korumada, çevrede, ulaşımda, trafikte, enerjide, sağlıkta, eğitimde, iş yaşamında, ekonomide vizyon nerede? Tam bir vizyonsuzluk, tam bir dökülme var…

Evet ülke dökülüyor, tek bir tamam tarafımız yok, o nedenle “teleferik” gibi, “Bafra’dan Mağusa’ya gemi seferi” gibi projeler takdir yerine böyle dalga meselesi oluyor, eleştiriliyor.

Kötü bir şey yaptığınızdan değil, yapmanız gerekenleri yapmadığınız için vatandaşın sıralamasında bu yapacağınızı söyledikleriniz yer bulamadığı içindir…

Ha, bu arada “yapacağız” deyip de yapmadıklarınıza tepki gösterenler ve buna da inanmayanlar olduğu gibi yapacağınız işin altında Alicengiz oyunu arayanlar da çok… Bunu da hatırlatayım dedim…

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14/08/2022 22:42