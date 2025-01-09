Ali Baturay yazdı: Trafik kaosunun içine bir de ‘sol direksiyon araç’ sokuyorlar…

Bu ülkeyi yönetenler mevcut sorunları çözme başarısı gösteremezken, bir şekilde geçmişte çözülenleri de yeniden bozmayı başarıyorlar maşallah...

Alın işte size bir müthiş icraat; trafiğimiz sol direksiyonlu araçlara açılıyor…

Bakanlar Kurulu, geçici bir süre “ülkemizdeki sol direksiyonlu araçların ithal izninin alınıp alınmamasına bakılmaksızın muayene ve kayıt işlemlerine” izin verdi. Yani memlekete bir şekilde girmiş sol direksiyonlu araçların, trafikte yer almalarının önü açıldı.

Üstelik de yalnızca salon araçlara da değil, iş araçlarına da bu izin verildi.

Olacak iş değil gerçekten, bir akıl tutulması, tam bir delilik.

Sol direksiyonlu araçların yol açtığı trafik kazaları canımızı yakmış ve yaklaşık 20 yıl önce bu sorun çözülmüş, sol direksiyonlu araçların ithali yasaklanmıştı.

Şimdi ne oldu da durup dururken sol direksiyonu araçlara izin veriliyor?

Neden böyle riskli bir karar alınıyor? Kime kıyak çekiliyor yine?

Bakanlar Kurulu kararındaki ifadelere bakar mısınız? Orada “ithal edilebilir” demiyor, “ithal izninin alınıp alınmamasına bakılmaksızın ülkede bulunan sol direksiyonlu araçlar” deniliyor.

İyi hoş da nasıl girmiş bu sol direksiyonlu araçlar memlekete?

Nasıl girip birikmiş de onları trafiğimize sokmak için Bakanlar Kurulu kararı üretilmiş?

Önce girmelerine izin verilmiş, sonra da onlar için yasal düzenleme mi yapılmış?

Neden salon araçlara ek, iş araçları da eklenmiş?

Ülkeyi yönetenler, sağ direksiyonlu araçlarla bile trafikteki kaosu çözemedi, nasıl çözeceğini de bilemiyor ve böyle bir ortama sol direksiyonlu araçları sokuyorsunuz.

2007’den bu yana, geçen yıl yani 2024, trafikte 50 kişi ile en fazla ölümün olduğu yıl oldu, çok sayıda insan yaralandı, sakat kaldı ve siz böyle bir kaosun içine sol direksiyonlu araçlar sokuyorsunuz.

Gerçekten de artık bu hükümet ne yaptığını bilmez haldedir.

Yoksa yanlış mı söyledim? Onlar aslında birileri için ne yaptıklarını biliyorlar da toplum faydasına olacak işleri bozarak bir skandala daha imza atıyorlar.

Yahu senin “trafik” diye can yakıcı bir sorunun var, sen o sorunu çözmek

İçin kafa patlatacağına, proje yapacağına, tam tersine yangına benzin mi döküyorsun?

Bu ne düşüncesizlik, bu ne sorumsuzluktur böyle? Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına?

Tabii duyuyoruz bazı şeyler… Bakanlar Kurulu kararında “çift kabinli motorlu araçlar, motorlu traktörler” diyor ya, bunların çoğu iş araçları… Efendim bunların sol direksiyonlu olanlarını Türkiye’den almak daha hesaplıymış/ ekonomikmiş, gidip İngiltere’den veya başka bir ülkeden getirmek daha masraflıymış…

Eeeee yani? Yani Türkiye’den daha ucuza getiriyorlarmış… Peki birkaç işyeri daha ucuza iş aracı getirecek diye koca toplumu riske mi sokacaksınız? Sokacaklar tabii ki… Çünkü halkı düşünmüyorlar…

Efendim sol direksiyonlu olsa da artık araçlar akıllıymış, yollardaki çizgilere duyarlıymış, kameralı ayna sistemi varmış… Bak bak bak… Gerekçelere bak…

Araçlar ne kadar akıllı olursa olsun, sol direksiyon riskini gidermez ve aslında o ülkedeki şartların o akıllı sistemi kullanmaya yeterli olup olmadığı önemlidir.

Mesela ülkemizde tüm yollardaki çizgiler mükemmel çizilmiş midir? Hayır değil, yollarda birçok çizgi silinmiş durumda, hatta hiç çizgisi olmayan yollar var… Üstelik gelen tüm araçların akıllı teknoloji olduğu ne malum…

Bu arada dünyada sağ direksiyon üretimi olmayan araçlar için Bakanlar Kurulu kararı alındığı da söyleniyor. Güzel bir gerekçe değil mi? Siz inanıyor musunuz buna? Gerçekten sağ direksiyon üretimi olmayan araç var mı dünyada?

Hade var diyelim… Gerçekten bu ülkede sağ direksiyon üretimi olmayan araçlara ihtiyaç mı vardır? Gerekçe bu olsa bile sizce istismar edilmeyecek mi? Açılan delikten başkaları da girmeyecek mi? Siz bu hükümete inanıyor, güveniyor musunuz gerçekten? Kim bilir ne gibi bir Alicengiz oyununun peşindedirler?

Sakıncası, zararları yaşanarak görüldü, 20 yıl önce yasa yapıldı, engellendi, şimdi sulandırmaya hiç gerek yoktur.

Trafik terörünün yaşandığı bu ülkede sol direksiyon için öne sürülen hiçbir gerekçeyi kabul edemeyiz.

Hükümet derhal bu kararını geri çekmelidir. Hükümet edenlerin çözmesi gereken onca sorun varken, böyle sakıncalı işlerle toplumun karşısına çıkmasınlar…