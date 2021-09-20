Ali Baturay yazdı: Tüm zorluklarına rağmen bu ülkeye tutunmaya çalışan halkın şevkini kırıyorlar…

Bu ülkeyi yönetenler, kendi halkından kopmuş durumda…

Sanki bu ülke için değil de başka bir şey için varmış gibi davranıyorlar…

Sanki ruhlarını sattılar… Ya da ne bileyim, içlerine bir çip yerleştirilmiş de robota dönüşmüşler gibi…

Kendi vatandaşının sorunu nedir, beklentisi nedir, ne düşünüyor hiç umurlarında değil.

Zerre kadar ülke insanını düşünmüyorlar…

Ne yasa dinliyorlar ne tüzük ne de etik dertleri var…

Cumhurbaşkanı da Başbakan da Bakanlar Kurulu da rotasını kaybetmiş gemi gibi…

Akıl almaz işler yapıyorlar; tepki de gelse, eleştirilseler de inadına halkın hoşuna gitmeyen şeyleri yapmaya devam ediyorlar…

Kişisel hırs, koltuk sevdası insanı bu kadar mı kendinden geçirir?

Demek ki oluyormuş… Bunlar kendinden geçti, gözleri kendi ülkesini, kendi vatandaşını görmez oldu.

Tüm dertleri Türkiyeli yetkililere şirinlik yapmak ve yağ yakmak…

Dalkavukluğun olduğu yerde onur mu olur?

Onca tepkiye, “önceliğimiz bu değildir” tepkilerine rağmen ısrarla “Cumhurbaşkanlığı külliyesi” yapılacak…

Ülke darmadağın, ekonomi çöktü, iş çevreleri, küçük esnaf kan ağlıyor, ülke mazbata cehennemine dönüştü, esnaf banka taksitlerini ödeyemez durumda, emekçi için şartlar zorlaşıyor, işsizlik artıyor, devletin ilaç alacak parası bile yok… Sorunlar say say bitmez ama ülkeye “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” yapılacak…

Kesinlikle aciliyeti olmayan külliyeyi illaki yapacaklar… Cumhurbaşkanı da Başbakan da canlarını yiyorlar bu iş için…

Bakanlar Kurulu, işi gücü bırakmış, oturuyor ve Türkiye’den gelecek mimara vatandaşlık veriyor.

Cumhurbaşkanlığı binası çizecek mimar kalmadı sanki de ülkede?

Hem kendi insanına hem de mimarlık meleğine hakaret…

Bir de kendi kendini yönetmekten, ayrı egemen devletten söz etmezler mi?

Ortada kendi insanını yok sayan, kendi meslekleri ve bu meslekleri yapanlara saygı duymayan bir anlayış var…

Kendi insanını yok saydıktan, yok ettikten, bu ülkeden göç ettirdikten sonra devletin ne anlamı kalacak, dilinize doladığınız “ayrı egemen devlet” ne ifade edecek?

Yasal prosedürü uygulamak yerine, kendi kurallarını dikte ederek, Türkiye’den gelen mimara vatandaşlık veriyorlar.

Bu olay, vatandaşlıkların ne kadar keyfi verildiğinin de bir göstergesidir aslında…

Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Bakanlar Kurulu’nun, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliye Projesi’nin ivedi olarak uygulamaya girmesi için projenin mimarına KKTC vatandaşlığı vermesini, “Ülke kimliğinin ve insanının yok sayılması yanında, mimarlık / mühendislikle birlikte tüm meslek ve sektörlerin de yok edilme çabası” diye nitelendirdi.

Onlara hak verememek elde değil… Şu andaki Cumhurbaşkanı ve Başbakan kendi amaçları uğruna, tüm meslekleri, tüm sektörleri ve de tüm halkı gözden çıkarmaya hazırdır. Hatta gözden çıkarmıştırlar da…

O koltuklarda oturabilmek için tüm değerlerimizi ayaklar altına alabilirler…

Üstelik de Başbakan bir mimardır ve Mimar Mühendis Odaları Birliği üyesidir. Mimar Başbakan adeta kendi meslek camiasını/ zümresini inkâr etmektedir.

“Irkını inkâr eden bizden değildir” diye bir söz vardır, Başbakan tam o misal… Mimar Mühendis Odaları Birliği de zaten bu duruma anlam veremiyor.

Cumhurbaşkanı, ‘Acil Durum Hastanesi’yle ilgili de “Mimar mühendislere, tüm yetkililere ‘bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız’ dedik, bir türlü projeye çıkılmadı, ihale aşamasına gelinemedi, ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım, öyle yaptım” demişti. Ancak bu söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı… Cumhurbaşkanı doğruları söylememişti…

Yine Kıbrıslı Türk mimarlar, mühendisler ile muhatap olmamak için Türkiye’den gelen mimara KKTC vatandaşlığı verdiler. Bu kadar basit yani…

Bu insanlar hangi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olduğunu bile unutmuş…

Kendileri ülke değerlerine önem vermedikleri için, bu ülke insanı için değerli olan şeyleri anlayamıyorlar.

Göç etmemiş, tüm zorluklarına rağmen bu ülkeye tutunmuş, “ne isterse olsun burada mücadele vereceğim” demiş insanları görmezden gelmek, onların yerine yurt dışından birilerini getirip vatandaş yapmak, “gel sen çiz bu binayı” demek çok umut kırıcı bir durum ama pes etmemek gerekir. Esas şimdi bu onur kırıcı anlayışla mücadele etme zamanıdır.

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20/09/2021 22:27