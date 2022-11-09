Ali Baturay yazdı: UBP’li adaylara karşı UBP’li rakipler çıkarma, parti için hesaplaşma göstergesidir…

Çok ilginç bir seçim sürecine giriyoruz…

Yerel seçimden söz ediyorum…

Yerel seçim, UBP’nin iç çekişmesine daha doğrusu iç hesaplaşmasına dönüşecek gibi.

Yerel seçim üzerinden bir savaş var UBP’de…

UBP tabanının hazmettiği aday sayısı 3- 4’ü geçmiyor, diğer bütün belediye başkan adaylıklarına itirazlar, kabullenememe var.

UBP, yerel seçim için itinalı adaylar belirlemedi, sanki bu işi aceleye getirdi hem tabanın hem de partinin ileri gelenlerinin hatta milletvekillerinin bile hazmedemediği isimler var.

Bazı aynı bölge milletvekilleri de birbiriyle rekabetlerini, hesaplaşmasını bu adaylar üzerinden yapıyor, alternatif adaylar yaratıyorlar…

UBP’nin son dönem ülke yönetimindeki “Ben yaparım olur” mantığı kendi içine de yansıdı, parti yönetimi aday belirlerken, “ben yaparım olur, beğenseniz de beğenmeseniz de” diyor adeta…

Diyor demesine de parti kaynıyor, birçok bölgede UBP adayına veya UBP’nin desteklediği bağımsız adaylara karşı başka UBP adayları çıkıyor ortaya.

UBP’nin adayları ve destek verdiği bağımsızlar, yerel seçimde diğer partilerin adaylarıyla birlikte bir de kendi partilerinden aday olmuş kişilerle de mücadele edecek.

UBP’liler yine UBP’lilerle yarışacak anlayacağınız.

Partililer, içine sinmeyen adaylar nedeniyle parti yönetimine, genel başkana bir ders verme niyetinde…

UBP’li adaya UBP’li rakip çıkarmak tehlikeli bir oyun değil midir?

Tehlikelidir tabii ki hem çok tehlikeli, ders verirken hep birlikte kaybetme riski yüksektir ama kimsenin bunu görebildiği yok. Hatta buradan bir hayır çıkacağını düşünenler bile çok…

Aday belirlemede gerçekten bir özensizlik hissediliyor ama bir de durumuna bakmadan kendini her yere layık görenler var.

UBP’nin hükümet etme zihniyetinde yer alan; partizanlık uğruna, partililerine kıyak çekme uğruna devlet kadrolarına yaptığı atamalarda liyakati hiçe sayma var ya, bu alışkanlık kendi içine de yansımış ya da sirayet etmiş…

Aday belirlerken de liyakate dikkat edilmedi…

Liyakat sorunu çift taraflı vuruyor şimdi UBP’yi…

Bir tarafta gerçekten liyakate uyulmadan ya da hak edene hakkını vermeden belirlenen bazı adaylar, diğer taraftan da onların da pek hak etmediği halde illaki “ben de olacağım” diyen bazı simalar…

“O olur da ben nasıl olmam?” kendini beğenmişliği de var.

Eh böyle alıştırırsan, herkes o makama kendini layık görür.

“Her partilinin böyle bir şey isteme hakkı yok mu?” diyebilirsiniz.

Tabii ki her bireyin demokratik hakkıdır aday olmayı talep etmek ama her isteyen olabilir diye bir şey yoktur.

Ortada kişilere neden aday olabileceğini veya olamayacağını söyleyecek, gerçekleri gösterebilecek akil kişiler olmazsa kaos olur.

Akil kişiler yoksa ortada ya da bu görevi üstlenmiyorlarsa bu kişiler; birden fazla aday yarıştırılır, bu yarışı kazanan aday olur ama öyle havadan getirir herkesin önüne koyarsanız, işte böyle partili partiliye karşı rakip olur.

Tartışmalı bazı adayların bulunduğu bölgelerde, “O bölgede rakip adayla başa çıkacak bir isim yok partimizde” diyenler olduğunu duyuyorum.

Bu gerekçeyi kabul etmek mümkün değil.

Ülkenin en büyük partisi, bir bölgede aday bulamayacak, rakip partinin adayına karşı galip gelemeyeceğini düşünecek ve partilisi olmayan bir aday bulup gösterecek ha?

O zaman o parti ya adı kadar büyük değildir ya da o partiyi yönetenlerde sıkıntı vardır.

Bazen onuruyla, gururuyla, kendi evladıyla kaybetmek, değerlerini hiçe sayıp devşirme isimlerle yola çıkmaktan daha değerlidir.

Bakın “kazanmak” demedim, “yola çıkmak” dedim, çünkü partilerde kendi tabanının kabullenemediği adayların kazanabildiği çok az görülmüştür.

Mesela parti dışında gelen ve parasıyla, parasının zoruyla kendisini aday yaptıran kişilerin kazandığını pek göremezsiniz.

Liyakate, hak edene önem vermeyen anlayışla atama yapanlar, ülke yönetenler, “ben yaparım olur” zihniyetini kendi partisinin içine de uyguluyorlar; ülkeyi mahvettikten sonra kendi partisini de darmadağın etmeyi becerecekler anlaşılan.

Kim bilir, belki de parti içi isyan bayrakları, yerel seçim üzerinden iç hesaplaşma ilk etapta sorun gibi görünse de ilerisi için hem UBP hem de ülke için hayırlı olabilir.

Siz ne dersiniz? Birçok bölgede belediye başkanlıklarını kaybetme uğruna UBP’de dalgalanma ve durulma, dengesini bulma olabilir mi?

Yerel seçim sonuçları, UBP içi yönetim değişimi ve bir genel seçim de getirebilir mi?

Başka zorlama mucizeler gerçekleşmezse, öyle olacak gibi görünüyor…

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09/11/2022 23:15