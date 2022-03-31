Ali Baturay yazdı: Ülke ateş içindedir, bu ateş tüm kesimleri yakmaktadır…

“Toplumsal Yok oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi herkesin eylemdir.

İddia edildiği gibi devlet çalışanlarının eylemi değildir.

Sendikal Platform içindeki sendikaların devlette örgütlü olması, bu eylemin devlet çalışanlarının eylemi olduğunu göstermez.

Elbette özel sektör çalışanları ile devlet çalışanları arasında büyük farklar hatta kimileriyle uçurumlar vardır ama bu farkı bugün mü gördünüz?

Haklar, olanaklar, imkanlar açısından özel sektörün çoğunluğu daha dezavantajlıysa, bunun da sorumlusu bu ülkeyi yönetenler değil midir?

Bugün bunları söyleyen yönetenler, bu konuyu çok önceden dert edinseler ve çözmeye çalışsalar daha iyi olmaz mıydı?

Çalışma yaşamı için yıllardır kılını kıpırdatmayanların, çok önemli bir toplumsal haykırıştan önce “sizin aranızda uçurum var, aynı eylemde ne işiniz var?” demeye hakkı yoktur.

Ülke ateş içindedir, bu ateş tüm kesimleri yakmaktadır, en fakiri de orta halliyi de zengini de…

Sönmezse, bu ateşten kimsenin kurtulması mümkün değildir.

Elbette tüm krizlerde en fazla etkilenen dar gelirlilerdir, bu bir gerçektir ama ülkedeki kötü gidişat herkesi etkilemektedir.

Aslında herkes bir şekilde yoksullaşmaktadır.

Ülkede sistemsizlik varsa, nereye dokunsan sorunla karşılaşıyorsan aslında paran olsan da yoksulsun.

Kötü yönetilen bir ülkede; paran, pulun, malın da olsa huzuru bulamazsın.

Elbette hemen her alanda pahalılık ciddi bir sorundur, şu sıralar ülkenin en ciddi sorundur ama ülkenin tek sorunu pahalılık da değildir.

Şu eylem sloganındaki; “Toplumsal yok oluş” ifadesinin içinde Kıbrıs Türk halkını mağdur eden çok şey vardır.

Maruz kalınan antidemokratik uygulamalardan tutun da kendi ülkesinde yabancılaşmaya, dış kaynaklı müdahalelere kadar bir dolu mutsuz edici, ülkeye aidiyeti zedeleyici ve göçü güçlendirici unsurlarla karşı karşıya bu toplum…

Elbette para kazanmak, bu parayla geçinebilmek bu ülkede zorlaştı ama seçtiğiniz siyasilerin kendi kabinesini bile oluşturamayacak hale gelmesi, atadığı bakanı 17 gün sonra görevden almak zorunda kalması da moral bozucudur.

Ülkede bir rejim sorunu olduğunu ve bunun beraberinde birçok sıkıntıya yol açtığını da görebiliyor artık insanlar…

Çeşitli görüşlerden, kesimlerden insanlar artık durumun “dayanılmaz” bir hale geldiği konusunda hemfikirse, artık yüksek bir ses, ülkeyi yönetenlere ciddi bir uyarı vermek gerektiğine inanıyorsa, bu eylem önemlidir.

Küçük küçük, cılız eylemlerle değil de hep birlikte büyük bir eylemle halkın gücünü göstermesi önemlidir, anlamlıdır.

Bu eylem, ciddi bir mücadele için önemi bir başlangıçtır, kimse bunu küçümsemeye veya önemsizleştirmeye kalkmasın…

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31/03/2022 23:04