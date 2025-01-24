Ali Baturay yazdı: Ülkede ciddi bir otorite boşluğu ve denetim yetersizliği var…

Bu ülkenin en büyük sorunu ve diğer sorunların anası denetimsizliktir…

Denetimin olmadığı yerde bir düzen kurmak, doğru olanı bulmak, istikrarı sağlamak mümkün değildir.

Çünkü denetimin olmadığı yerde keyfilik var, kuralsızlık var, usulsüzlük var, kaos var…

Denetim özürlü bir ülke olduğumuz için sorunların üstesinden gelemiyoruz.

Devlet otoritesi demek baskıcı devlet demek değildir.

Yasalar yapan ama bunları uygulamayan, uygulanmasını sağlayamayan, yasaların uygulanması için denetim yapmayan yöneticilerin olduğu bir ülkede devlet otoritesinden söz edemezsiniz.

Bakıyorsunuz, yapılan yasalarla ülkedeki insanlara haklar kazandırılıyor, mağdur edilmesini önleyecek, onlara her bakımdan güvenli yaşam vaat eden, haklarının ihlal edilmesini engelleyen yasalar…

Ancak yasalar yapmak değil, bu yasaların uygulanmasını sağlamak önemlidir.

Hemen hiçbir alanda ciddi denetim yapılamıyor ya da yapılmak istenmiyor. Tabii beceriksizlik de var işin içinde umursamazlık da…

Bir ülkede torpil, partizanlık, ahbap çavuş ilişkisi, yandaşı kollama oldukça denetimden söz etmek mümkün değil.

Birçok kişinin bir dayısı, onu kollayan nüfuzlu bir yakını, torpil yapacak bir siyasi oldukça, o kişiler yasalara, kurallara uymaz. Ne yaparsa yapsın bir şekilde yırtacağına inanır… İşte kuralsızlık da burada başlar.

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