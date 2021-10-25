Ali Baturay yazdı: Video çetelerinin ağına düşenler anasından doğduğuna pişman oluyor…

Teknolojik gelişmeler ve dijital ortam insan yaşamını kolaylaştırıyor ama aynı ormanda da risklerle karşı karşıya bırakıyor. Bu riskler medyada zaman zaman gündeme geliyor, bazı akademik etkinliklerde anlatılıyor ama bunlar insanları fazla etkileyemiyor, teknolojinin, dijital ortamın, sosyal medyanın cazibesi genellikle galip geliyor.

İnternet bağımlılığı, selfie saplantısı, cinsel içerikli ileti paylaşımı, kimlik hırsızlığı, sanal zorbalık, çevrimiçi bilgi sızdırma, istenmeyen iletiler kullanma, trol atma (Sosyal medyada açılan bazı hesaplardan insanları etkilemeye çalışmak, bazı konularda tartışmaya sevk etmek, insanları birbirine düşürmeye çalışmak), siber aylaklık (işyerinde iş dışı, öğrenme ortamında ise öğrenme dışındaki amaçlarla internet veya telefon kullanımı/ siber kaytarma) hem iletişimcilerin, hem toplumbilimcilerin hem de bilişimcilerin onlarca araştırmasına, akademik makalesine konu olmuştur…

Hem kullanılan cihazın hem de sosyal mecranın, doğru kullanılmaması durumunda onlarca zararı, riski olduğu en basitinden sizi savunmasız hale getiren bir casusa dönüştüğü zaman zaman anlatılıyor ama başına gelmeden kimse bunları anlamak istemiyor…

Günlerdir tartışılan ve ülkede deprem yaratan Başbakan Ersan Saner’in yasadışı bir şekilde paylaşılan videosu, hem cep telefonlarını/ tabletleri tartıştırır oldu hem de aslında Saner’in başına gelenlerin benzerinin onlarca insanı mağdur ettiği ortaya çıktı.

Meğerse çok sayıda kişi “video çetelerinin” ağına düşmüş… Rezil olmamak adına pek bahsedilmeyen “video çetesi” mağdurları, şimdilerde daha bir görünür odu. Ersan Saner’in videosu tartışılırken, anlaşılmaz bir şekilde normal vatandaşları mağdur eden videolar adeta dolaşıma bırakıldı ve bırakılıyor.

Neden yapılıyor bu? Şantajcılar uygun bir ortam mı buldu? Şantajcı olmayan ama bir şekilde video kendisine ulaşanlar “fırsat bu fırsat” deyip de mi bunları dağıtıyor bilmiyoruz ama kimlerin nasıl mağdur olduğu, çetenin onları nasıl ele geçirdiği de sıkça anlatılıyor.

Video çetelerinin ağına takılan kişiler çoğunlukla erkekler olmakla birlikte, bazı kadınların da bu oyuna geldiği anlaşılıyor. Video çeteleri, ağına düşürmek istediği kişiye önce çok masum ama o oranda cezbedici yaklaşıyor ama video kaydı aldıktan sonra tehditlere başlıyormuş. Para talep ediyor, “ret” cevabını alınca da o kişinin eşinden, çocuklarından başlayıp, sosyal paylaşım sitelerindeki tüm arkadaşlarına gönderiyormuş.

Video çeteleri, ağına düşürdüğü kişiyi anasından doğduğuna pişman ediyor adeta. Bunların çoğunluğu yurt dışından kişiler olduğu için polis de bir şey yapamıyor… İllaki karşılıklı bir şey yapmak da gerekmiyor, “ne olacak?” diye merak edip, karşıda soyunan ve kur yapan kişiyi yalnızca izlemek bile kişinin başının belaya girmesine yetiyor ve video dolaşıma verildiğinde ailesine, yakınlarına durumu açıklaması çok zor hale geliyor.

Bu olayları gizlemek yerine daha çok gündeme getirip, durumun tehlikesi, vahameti konusunda tüm vatandaşların uyarılması, bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

“Herkes kendinden sorumludur, aklını kullansın av olmasın” diyebilirsiniz, tamam ama ortada bir tehlike varsa, her gün video çetelerinin ağına yeni kişiler takılıyorsa, ne isterse olsun bu konuda bilinçlendirme şarttır.

Gerek bir şaka, dalga geçme, eğlenme diye başlayan gerekse nefsine sahip çıkamama nedeniyle ağa takılmaya neden olan bu durum, toplumsal sorunlara neden oluyor…

Mademki toplumsal, sosyolojik, psikolojik soruna dönüşüyor, ülkenin başbakanının bile başına bela oluyor, başka siyasilerin, ülke yöneticilerinin de videosu olduğu söyleniyor, o zaman tedbir şarttır.

Hem polis bu konularda daha donanımlı ve bilgi sahibi olmalı hem de 7’den 70’e herkes bu konuda bilinçlendirilmeli, herkesin kolayca görebileceği, bilgi sahibi olabileceği tüm maceralarda uyarılar yapılmalı.

Eğer temkinli, tedbirli olmazsanız elinizdeki telefonla siz tek başınıza değilsiniz, bulunduğunuz sosyal medya mecrasında da yalnız değilsiniz… Hatalı kullanırsanız elinizdeki telefon, bulunduğunuz mecra size doğrultulan silaha dönüşür. Hele devlet yöneticisiyseniz, kendinizle beraber koca bir devleti şantaj mağduru yaparsınız…

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25/10/2021 23:34