Ali Baturay yazdı: Yaşamak daha da zorlaştı buralarda…

Kötü gidiyor her şey bu ülkede, hem de çok kötü…

Hiçbir tutar bir tarafı kalmadı, saçma sapan bir şeye dönüştü.

Saygı duyulacak hiçbir şey bırakmadılar.

Beceriksizlik var, büyük büyük işler yaptığını zaten bir beceriksizler ordusu var.

Biraz kafası çalışan da kendine yontuyor, son kalanı kemiren fareler gibi.

Her şeyi bozdular, zorlaştırdılar, her gelen gün bir öncekini aratıyor.

Yalan üzerine kurulmuş bir dünya yarattılar…

Yalanları bile tükettiler kullana kullana ama tekrar tekrar kullanmakta sakınca görmüyorlar.

Sahi halen bu yalanlara inanan bir kitle var daha değil mi?

İnanıyor gibi mi yapıyorlar ya da kanıksadılar mı acaba?

Halen bu ganimet düzeninden pay koparacağını sanıp da yalanlara höşşa deyip alkış tutanlar da var değil mi?

Toplumsal değil, kişisel çıkarlar peşinde koşuyorlar, yanarsak hep beraber yanacağımızın farkında değiller.

Sahte dünya üzerinde sahte vaatler havada uçuşuyor.

Sıfırı tüketmişlerin paylaşım kavgası...

Sorunlar her gün katlanıyor…

Önceki sorunlara çare bulunamazken onlara yenileri ekleniyor.

Yaşamak zorlaşıyor buralarda…

Hem şartlar zorlaştı hem de çirkinliklere mideniz dayanmaz.

Tiksiniyorsunuz artık gördüklerinizden ya da size yaşattıklarından.

Ancak ne ilginçtir ki içinde bulunduğu çöplüğün farkında bile olmayan, tiksinmesini bile beceremeyen çok insan var maalesef.

Duyularını mı kaybettiler acaba? O kadar ki pisliklerin kokusunu bile mi alamıyorlar?

Bir adım geriye basın da bir bakın bu ülkede yaşananlara…

Yorulduk, çok yordular bizi…

Meclisi izlediniz mi dün? Sorunları anlattı muhalefet, geçti gözümüzün önünden yığınla sıkıntı bir film şeridi gibi…

Çaresi bulunmayan, bulunamayacak yığınla sıkıntı…

Hükümet programı hazırlamış yeni azınlık hükümeti…

İki aylık hükümetin göstermelik “hükümet programının” üzerinde konuşmaya bile değmez.

Daha uzun sürmüş hükümetlerin programları uygulandı mı ki bu uygulanacak?

Değer mi konuşmaya suya yazılmış yazı gibi olan bu hükümet programını?

Aylardır ilaç ve sağlık malzemesi almaktan aciz hükümetin devamı olan yeni azınlık hükümetinden ne beklenebilir ki?

Vaatler, vaatler, vaatler… Büyük büyük büyük sözler…

Cumhurbaşkanı başka havada, hükümet başka havada…

Lâf da lâf, lâf da lâf… Bitmek bilmez bir lâf kalabalığı, bal yapmaz arı misali.

Ha, pazartesi KKTC’nin kuruluş yıldönümü; 15 Kasım…

Siz o gün görün nutukları, siz o gün görün büyük çok büyük lâfları.

Yalan üzerine kurdukları düzeni o gün daha bir yüceltmeye çalışacaklar, içinde bulunduğumuz berbat duruma rağmen.

Gerçekleri yine bir tarafa bırakacaklar, bizi hayal alemine taşımaya çalışacaklar.

Yorulduk gerçekten, çok yorulduk…

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11/11/2021 23:02