Ali Baturay yazdı: Yenilenebilir enerjide, yeterli adım atmadan dev bir sektör kuruldu, şimdi de batırılıyor

Güneş zengini ülkemizde, “güneş enerjisi ile elektrik üretme işini” de mahvettik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık…

Güneş ülkesinde “güneş enerjisinden elektrik üretmek”, yani “yenilenebilir enerji” soruna dönüştü.

O kadar plansız, programsız ve öngörüsüzüz ki güneş ülkesinde, “güneşten ürettiğimiz elektrik” merkezi elektrik şebekemizi tehdit eder duruma geldi.

Ne tuhaf ülkeyiz ki kurduğumuz solar sistemle elde edeceğimiz elektrik, merkezi şebekeyi çökertebilir ve tüm ülkeyi elektriksiz bırakabilirmiş... Bunu da becerdik ya bravo bize…

Öyle tuhaf bir ülkeyiz ki iyilikten, güzellikten sorun yaratmayı becerebiliyoruz.

Çocukluğumdan beridir Kıbrıs’ın güneş enerjisi ile elektrik üretmek için çok uygun bir ülke olduğunu duyup duruyorum…

Çocukluğumdan beridir duyduğum, 32 yıllık meslek yaşamımda da defalarca haberini yaptığım, televizyon programlarında konuklarıma anlattırdığım bu güzel iş, hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadı.

Kim derdi ki çocukluğumda, gençliğimde, meslek yaşamımda çok konuştuğumuz, ülkemizde yaygınlaşmasıyla çok büyük faydasını göreceğimizi söylediğimiz, düşündüğümüz “güneş enerjisi ile elektrik üretme işinin” 53’üncü yaşıma bastığımda “bir sorun olarak” haberlerini yapacağım, sorun olarak köşe yazısını yazacağım diye?

Şu işe bakın ki “güneş enerjisi ile elektrik üretmek”, öcü olmuş bu günlerde, tu kaka olmuş, korkulan bir şey olmuş, dünyada “güneşimiz olsun da yararlanalım” diyen ama o güzelim güneşi bulamayan ülkeler varken biz nimeti soruna dönüştürmüşüz.

Güneş ülkesinde “güneş enerjisi ile elektrik üretmek”, merkezi elektrik şebekemizi çökertecekmiş…

Güneş enerjisi ile elektrik üretmek için, yenilenebilir enerjiyi destekleyecek yatırımları yapmadan işe koyulmuşuz, gerekli yatırımları yapmamışız ama bu konuda bir sektör oluşmuş…

Bu işi kim yapıyor, nasıl yapıyor ya da yapabiliyor mu, solar sistem kuranların enflasyonunun oluşması zarar verir mi ona da bakmamışlar ama neyse konumuz şimdilik bu değil.

Solarla ilgili dev bir sektör oluştu, yatırımlar yapıldı, çok sayıda personel de istihdam edildi.

Bu şirketler, vatandaştan gelen talepler çerçevesinde sistemler kurdu, ülke yöneticileri solar sistemi övdü, vatandaşlara yenilenebilir enerjiyi övdüler, teşvik ettiler…

“Ohhh ne güzel” derken, hop, aniden üretim fazlası elektriği ne yapacağımızı bilemez duruma geldiğimiz ortaya çıktı… Neden? Çünkü gerekli yatırımı yapmamışız, depolama sistemleri kurmamışız…

Aaaaa, ansızdan yetkililer fark etmiş ki 70 civarında bu işi gerçek anlamda yapan şirketler varmış ama dolaylı yollardan da bu işi yaklaşık 400 şirket ya da kişi yapıyormuş…

Şu işe bakın ki piyasadaki çok sayıda firma güneş enerjisi sistemi kurmaktaymış ama bunların çoğunun “mesleki bilgi donanımı” yokmuş…

Bak sen? Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Yetkililer söylüyor… Bu işten sorumlu olanlar söylüyor.

E günaydın be gardaş, uyan da balığa çıkalım… E peki mesleki bilgi donanımı olmayan bu şirketlerdeki kişiler ne yapıyormuş?

Teknik bilgi yetersizliği nedeniyle zaman zaman şebekeye enerji basabilmeleri için inventerlerin voltajlarını bilinçsiz bir şekilde yükseltiyorlar ve şebekede sorunlara yol açıyorlarmış…

Bak sen? Bunca yıl neredeydiniz? Denetleseydiniz ya… Gerçi neyi denetlediniz de bunu denetleyeceksiniz?

Eeee ne olmuş bu durumda? Ne olacak yaklaşık iki ay önce yaşanan sıkıntıları çözmek ve yeni tüzük hazırlamak amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu (YEK) solar sistemlere başvuruları durdurdu.

Sözde şebekeye zarar veren güneş enerjisi sistemlerini tespit etmek için çalışma başlatmışlar. Gerekli ikazları yapacaklarmış ve düzeltmeyenler hakkında yasal işlem başlatacaklarmış, gerek bulunursa devreden çıkarttıracaklarmış…

Ya işte böyle, yumurta kapıya dayanınca, tehdit iyice yaklaşınca altyapısızlık, kuralsızlık, sektördeki mesleki bilgi eksiliği fark edilmiş…

Sözde bu işleri çok kısa sürede, bir haftada, ya da 15 günde halledeceklerdi ama yaklaşık iki ay oldu, halledemiyorlar, herkes bekliyor.

Bu ülkede hangi iş süratli yapıldı ki yılların sorunlarını, eksikliklerini bir haftada halledeceklerdi ki?

Yenilenebilir enerjiyi destekleyecek çok önemli dört temel adım varmış… Bu temel adımlar; “Depolama”, “Enterkonnekte bağlantı”, “Şebekenin dijitalizasyonu” ve “Şebeke kurulu gücünün artması”ymış… Peki bu hükümet, bu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bu KIB-TEK bunların hangisini süratli yapabilir ki? Tabii ki hiçbirini… “Aklınız neredeydi bu kadar yıl?” demek lazım…

Yaaaa, siz “yenilenebilir enerji sistemleri, merkezi şebekeyi tehdit ediyor” deyip, şak diye durdurdunuz solar siteme başvuruları ama yüzlerce kişinin mağduriyeti ne olacak acaba?

Gazetelerdeki haberlerden bu mağduriyetleri derledim, bakın neler oluyormuş şimdi:

Solar sistem kullanan yüzlerce müşteri, 8 haftadır başvuru yapılamadığı için elektrik parası ödemeye devam ediyormuş…

Şirketlerin, müşterilerden aldığı kaporaları iade etmesi gündeme gelmiş…

Satışın gerçekleştiği düşünüldüğü için, tedarikçilere geçilen siparişler ve bu siparişlerin ödemeleri varmış, dövizle alınan bazı ürünler şirketleri zora sokmuş…

İş olmadığı halde, çalışanların maaşlarının, sigortalarının, ihtiyat sandığı ödemelerinin yapılması ve vergilerin ödenmesi gerekiyormuş, şirketler “daha ne kadar dayanabiliriz, bilemeyiz” diyormuş…

Elde kalan ürünlerin stok maliyetleri ciddi bir sıkıntı yaratıyormuş…

Haftalardır bu belirsizlikten dolayı solar sistem ile ilgili hem KIB-TEK tarafından hem de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan hiçbir geri dönüş alınamamasından dolayı yaşanan belirsizlik herkesi çıldırtıyormuş…

Sektör temsilcileri, “Covid-19 ve döviz krizi bizi yıkamadı ama bu hükümetin yanlış işleri bizi batırdı” diyor…

Tam da bu ülkeye uygun bir iş… Hem suçlu kendileri, ne altyapıyı yaptılar, ne doğru dürüst mevzuat hazırladılar, ne sektörü denetlediler ama şimdi sektör temsilcilerini suçluyorlar, onları beklerken şikayet eden sektör temsilcilerine ve mağdur olan vatandaşlara adeta “fırça atarcasına” açıklama yapıyorlar. Hem suçlu hem güçlü dedikleri bu olsa gerek.

Yazıklar olsun, güneş ülkesinde güneş enerjisinden elektrik elde etmeyi bile soruna dönüştürdük ya, biz hangi işi, halledeceğiz acaba?

Bu habere tepkiniz:



02/06/2021 23:01