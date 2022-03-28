Ali Baturay yazdı: Yerel seçimi erteleme konusunda bence Başsavcılıktan görüş alınmadı…

Mecliste bugün ‘Belediyeler reformu’ tartışılırken hükümet temsilcileri oldukça agresifti, sinirliydi...

Özellikle yerel seçimlerin ertelenmesi için oyçokluğuyla ivedilik kararı alınan “Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” konusundaki eleştirilere Başbakan da dahil, hükümet kanadından tüm söz alanlar son derece tahammülsüzdü.

Hükümet kanadı, aslında bir şeyleri yanlış yapıyor olmanın bilinci ve suçluluk kompleksi içindeydi sanki…

Seçimi erteleme konusunda hükümetin, Başsavcılıktan görüş alıp almadığı hakkında çelişkili bazı sözlerin ardından İçişleri Bakanı, “görüş alındığını” iddia etti.

Eğer Başsavcılıktan gerçekten görüş alınmışsa, Başsavcılık mutlaka seçimi ertelemenin anayasaya aykırı olduğunu hükümete bildirmiş, buna rağmen devam ederlerse de bu kararın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini de vurgulamıştır diye düşünüyorum.

Başsavcılığın, Anayasaya aykırı bir adımla ilgili “devam edin” demesi mümkün değildir.

Yani hükümet ya Başsavcılıktan görüş aldığı halde yine bildiğini okumuştur ya da aslında görüş almamış, muhalefet sıkıştırdığı için “görüş aldık” demiştir.

Ben aslında İçişleri Bakanını dinlediğim zaman, ilk sözlerinin “görüş sorduk, sonuç bekliyoruz” manasına gelen şeyler söylediği izlenimi edindim.

Sonradan “görüş alındı” dense de bence benim ilk izlenime vardığım “halen görüş alınmadı” doğrusudur. Yani Başsavcılık görüşü falan yoktur.

Peki muhalefetin yerel seçimlerin ertelenmesine karşı olduğu aşikarken ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurup, söz konusu tasarıyı durduracağı gerçeği ortadayken hükümet neden ısrar ediyor?

Mecliste oyçokluğuyla Anayasa’ya aykırı tasarı geçirmek nasıl bir zihniyetin ürünüdür?

Aynı partilerden oluşan azınlık hükümeti, Anayasa’yı, yasaları ihlal etmeye çok meraklıydı, anlaşılan aynı zihniyet devam ediyor.

Bugünkü meclis oturumunda Başbakan da dahil, hükümet temsilcisi milletvekilleri muhalefeti reformdan korkmakla suçladı “nasıl devrimcisiniz?” dedi.

“Devrim” ve “reform” aslında hiç istenmemiş, dilde çok sık kullanılıp adeta içi boşaltılmıştır ülkemizde…

Hükümet, tek başına kapalı kapılar ardında bir ucube yaratmış, adına da reform demiştir, üstelik bu ucube için de Anayasayı ihlal edip, yerel seçimleri ertelemek istemiştir.

İçine “belediye başkanlarını müşavire dönüştürecek”, reformun ruhuna ters tuhaf şeyler sokacak, merkezi hükümetin seçilmiş başkanları sudan sebeplerle görevden alıp kayyum atayacağı zemin yaratacak, Anayasal hak olan toplu sözleşmeleri feshedecek, “gelirleri artırılacak” denilerek vergi ve harçları artırıp halka bir yük daha bindirecek tuhaflıklar reform olamaz.

Üstelik belediye sayısı azaltılırken birleştirmelerde mantıksız davranacak, neyi neden yaptığının açıklamasının yapılmadığı düzenlemelere gideceksiniz ve bu konuda size sorular yöneltilince, “her şeye karşı çıkıyorsunuz” diyeceksiniz.

Sizin her yaptığınız çünkü çok doğrudur, hep en iyisini yapıyorsunuz, o nedenle size karşı çıkılmaz.

Siz yaptığınız yanlışlarla bu ülkeyi kaosa sürüklediniz… Bu ülkede akaryakıt kaosunun da elektriksizlik sorununun da dizginlenemeyen pahalılığın da müsebbibi sizsiniz.

Nereye el attıysanız felaket oldu, bu ülkeye yaşatmadık sıkıntı bırakmadınız ve şimdi sorgusuz sualsiz sözde yerel yönetimler reformu yapmanıza izin verilmesini istiyorsunuz.

Daha düne kadar oluşturduğunuz kabineyi bile 17 günde değiştirdiniz, 17 günlük bakan yaratarak tarihe geçtiniz, gerekçelerinizle de kimseyi ikna edemediniz ve çok iyi işler yapıyormuş gibi davranıp bir de muhalefeti reform ve devrim düşmanı ilan ediyorsunuz, alaycı ifadeler kullanıyorsunuz. Herkes aptal, siz çok akıllısınız…

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28/03/2022 23:21