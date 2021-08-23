Ali Baturay yazdı: Yönetenler, halkın yaşamını kolaylaştırmak için hiçbir çaba sarf etmiyor

Bu ülkede devletin vatandaşını bilgilendirme mekanizması yıllardır yetersizdir.

Değişen kurallar, yeni uygulamalar hakkında bazen başta küçük bir haber verilip bir daha gündeme getirilmiyor, bazen de hiçbir yerde hiçbir bilgi paylaşılmıyor.

Mesela “iş kazaları” gibi kronik sorunlarımızla ilgili bilgilendirici, uyarıcı, hayat kurtaran kuralları sürekli akılda tutucu bir mekanizma yok, merak edilen sorulara cevap verecek bir platform da yok…

Covid-19 salgınıyla birlikte, “bilgilendirme” meselesi daha çok önem kazandı.

Evet salgın kuralları haftalık hatırlatılıyor, arada başbakan, sağlık bakanı bazı kuralları anlatıyor ama hem o uzun uzun metinler anlaşılır olmaktan uzak hem de yetkililerin işin içine propaganda da kattığı konuşmalar arzu edilen bilgilendirmeyi sunamıyor…

Salgının ülkemizde göründüğü günlerden beridir vatandaşların sorularına cevap verebilecek ne sesli bir yanıt sistemi ne de dijital ortamda sorulacak sorulara cevap verecek bir platform var…

Bu teknolojik çağda sanki de çok zor bir işmiş gibi, insanların danışacağı, sorularına cevap bulacağı bir sistem oluşturulamadı.

İnsanlar merak ettiği konuları kendi yöntemleriyle öğrenmeye çalışıyor, oraya soruyor, buraya soruyor bazen bilgi kirliliği içinde kayboluyor.

Devlet, insanının yaşamını kolaylaştırmak için hiçbir çaba sarf etmiyor…

Mesela insanlar Covid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru soruyor, bunlara cevap bulmak için tanıdık hekim arıyor ya da televizyon programlarına sorular yöneltiyor.

“Üçüncü doz aşıyı kaç aydan sonra yapacağım?”, “Hangi iki doz aşıdan sonra hangi aşıyı üçüncü doz yapabilirim?” gibi uzmanların cevap vereceği soruları bir tarafa bırakın, 12 yaş üstü çocukların aşılarının hangi merkezlerde yapılacağı konusunda bile bilgilendirme yapılmıyor.

Herkes her şeyi sora sora öğrenmek zorunda kalıyor… Bunca zaman bunları bile yapamadık…

Bu ülkede yalnızca Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren konular yoktur, diğer bakanlıklara, hatta cumhurbaşkanlığına da düşen görevler vardır.

Mesela günlerdir medyada, sosyal medyada haberler çıkıyor, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından Avrupa ülkelerindeki üniversitelerine gitmeye çalışan gençlerimiz ve aileleri ciddi sorunlar yaşıyor.

Bilgi yetersizliğinden dolayı her gün mağduriyetlere yenileri ekleniyor.

Haberdar olmadıkları uygulamalardan dolayı ya gitmeye çalışırken uçağa binemiyorlar ya da gelirken…

Mesela 48 saat önce Güney Kıbrıs’ta PCR yaptırmamış olanlar yurt dışına çıkmakta sorun yaşıyor, “Cyprus Flight Pass” dijital formunu doldurup da telefonuna indirmeyenler ya da çıktısını almayanlar Kıbrıs’a gelirken uçağa alınmıyor.

Sırf bu “Cyprus Flight Pass” formundan haberi olmayan birçok vatandaşımız, ya uçağa alınmayıp başka bir uçakla dönmek ya da Türkiye üzerinden bir veya birkaç gün sonra dönmek zorunda kaldı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nda veya Cumhurbaşkanlığında birimler oluşturulsa ve vatandaşları bu konuda bilgilendirse iyi olmaz mı?

Güney Kıbrıs’ta ve Avrupa ülkelerinde geçerli olmayan “aşı kartlarımız”, “adapass uygulamamız” hakkında, yurt dışına giderken nasıl formlar dolduracağımız, nerede, nasıl PCR’lar yapacağımız konularında ayrıntılı bilgi verilemez mi?

Bu kadar mağduriyet yaşanırken sıkça uyarılar yapamaz mı yetkililerimiz?

Bu ülkeyi yönetenler kendi vatandaşları için; “Güney Kıbrıs’tan gidecekler bana ne?”, “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile gidecekler bizi bağlamaz”, “AB burslu üniversitede eğitim görecekler beni ilgilendirmez” diyemez.

Bir ülkenin yöneticisi her şartta vatandaşını korumak, kollamak, bilgilendirmek, yaşamını kolaylaştırmak zorundadır.

Avrupa ülkelerinde eğitim gören gençlerimiz suç işlemiyor, gelecek kurmaya çalışıyor.

Bu gençler, ülkemizin Avrupa’nın seçkin üniversitelerine yetişmiş bireyleri olacak, bu ülkenin gelecek nesilleridir onlar… “Ne halleri varsa görsünler” diyemezsiniz…

Ülke yöneticileri, Kıbrıs sorununu ve bu sorundan dolayı yaşadığımız zorlukları yok sayamaz…

Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs’tan uçacak vatandaşları karşılaşacakları zorluklarla ilgili bilgilendirmelidir, hatta gidecekleri ülkelerle ilgili de… Hatta Türkiye üzerinden giderken de ne yapmak gerektiği ve nelerle karşılaşacakları konusunda bilgi vermelidir.

Devlet sorumluluğu bunu gerektirir… Gerek bazı kronik sorunlarımızla gerek Covid-19 tedbirleriyle gerekse de Covid-19 salgınının şartlarını değiştirdiği uçak yolculukları, yurt dışı ziyaretlerle ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilmeli, bu konuda birimler oluşturulmalı, sorulara cevap verecek platformlar yaratılmalı, gerekirse televizyonlara, gazetelere, dijital gazetelere ilanlar ya da kamu spotları verilmeli.

Söylüyorum ama yapacaklarına da inanmıyorum… Bunlardan vatandaşın lehine icraat beklemek, ölü gözünden yaş beklemeye benzer. Hükümet zaten hiçbir iş yapmıyor, yapacak durumda değil, varsa yoksa kurultay, başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı derseniz, o başka bir havada, başka bir dünyada.

Hükümet de cumhurbaşkanı da umutsuz vaka, boşuna kendi kendimize söylenip duruyoruz işte… Söyleyecek çok da dinleyecek kim?

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23/08/2021 22:58