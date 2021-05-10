Ali baturay yazdı: Yönetenler, hızlı fakirleşmeyi ve çaresizliği göremiyor

Covid-19’un ülkede yarattığı durum, birçok insan için zannedildiğinin de ötesinde kötüdür…

Ülkeyi yönetenler ve diğer bazı kesimler bunu görmüyor veya görmek istemiyor ama hızlı bir fakirleşme var.

Ülke tam bir enkaza dönmüş durumda…

Çok sayıda insan zor günler yaşıyor…

Eve ekmek götürmekte bile zorlanıyor birçok kişi.

Bunları söyleyince bazılarının inanası gelmiyor.

İnsanın başına gelmeyince anlayamıyor tabii ki.

Durumlarının kötü olduğunu dışarıdan görebildiklerimiz olduğu gibi, iyi sandığımız ama çok kötü durumda olanlar da var.

Dışarıdan durumu iyi gibi görünen birçok insanın işi bozuldu, zor günler yaşıyor, uzatmaları oynuyor...

İnsanların psikolojisi darmadağın, tepkileri anlamsız gibi görünen kişiler var ama anlamsız değil bu tepkiler, alışık olmadığınız hareketler… Nedeni yaşanan sorunlardır, çaresizliktir...

Çok genç yaşta insanlar patır patır ölüp gidiyor…

Yaşanan sıkıntılara, derin üzüntüye, strese dayanamayanlar var.

Mahkemeler başladı, önümüzdeki günlerde çok sayıda insan borçlarından dolayı mahkemelik olacak, bedel ödemek zorunda kalacak.

Birçok kişi daha önce hiç yaşamadığı şeyleri yaşayacak ve bunlar kaldırılabilecek şeyler değil.

İşyerin kapanacak, elindeki avcundaki bitecek ve bir de davalık olacaksın, az bir ağırlık mı bu?

Nesiller boyu yaşayan bugünlere getirilen işletmelere kilit vuruluyor, üstelik sonrasının ne olacağı belirsiz.

Bu işin sonrası sosyal patlamaları işaret ediyor ama ülke yöneticilerinin umurunda bile değil.

Kahrından ölüp gidenler var, yakında intiharlar olması ihtimali var, bazı iş çevreleri, bunlardan söz ediyor ama bunu dikkate alıp, tedbir alacak birisi yok.

Esas büyük yıkımın, yılın yarısından sonra olacağı düşünülüyor, çok daha zor günler bizi bekliyor ama bunları söyleyince, yazınca “uyduruyorsunuz” sanıyorlar.

Biraz gerçekleri görebilseler, biraz bakabilseler etraflarına görecekler ama onların derdi başka.

Parti içi kavgalar, kurultay çekişmeleri ve hesapları, aylardır bitmeyen atamalar, bu şartlarda bile bitmeyen partizanca istihdamlar, incir çekirdeğini doldurmayacak yapay gündemler, bu topluma faydası olmayan meseleler gündemde…

Bir taraftan saçma sapan gündemler, diğer taraftan hamaset, milliyetçilik yarışı…

Hamasetle sanki karın doyar, kimedir sizin yiğitliğiniz, kimi, neye inandırmaya çalışıyorsunuz?

Karşısındakilerin, halkının düşünce veya duygularını anlamakta zorlanıyor bu ülkeyi yönetenler, bu yetilerini kaybetmişler adeta…

Sorunlara çare bulamıyorlar, reel sektörü gündemlerine almıyorlar, katkı yapmıyorlar, döviz krizi yokmuş gibi davranıyorlar, bunlar yetmezmiş gibi akaryakıta zam yapıyorlar, elektriğe de zam yapmak için halkın nabzını yokluyorlar... Zaten pahalılık gittikçe artıyor, buna çare bulacaklarına kendileri zorlaştırıyor.

Belirsizlik derin bir bunalıma yol açıyor, umutsuzluk kapladı her tarafı, gelecek endişesi en üst düzeyde…

Bunları anlamak, görebilmek için daha me olması lazım acaba? İlla ki sosyal patlamalar mı olmalı?

Kaç kişinin söylemesi gerekir bunları ve kaç kere?

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10/05/2021 22:04