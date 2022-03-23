Ali Baturay yazdı: Yüksek alkol zammının ekonomiye çok taraflı olumsuz etkileri var…

Yokluk ülkesinde dün marketlerin alkollü içki reyonları da bomboştu…

Zam yapılacağı haberi gelince, bu kez de vatandaşlar marketlere akın edip zamdan önce alkollü içki satın almak istedi.

Bazı marketler reyonlardan içkileri kaldırmış, bazıları ise kısıtlama getirmiş, “bir taneden fazla alamazsınız” kuralı koymuş…

Hükümet para bulmak için bütün umudunu zamlara bağlamış durumda.

Hükümet edenler, gözünü karartmış bir kere; bu kez de lüks tüketime yönelik vergiyi güncellediklerini açıkladılar.

Alkollü içkiye astronomik zamlar yapıldı…

Şimdi bazıları diyor ki; “içki içenler, sigara içenler düşünsün… Onlar da içmesin…”

O kadar basit değil işte… Mesele, yalnızca içki, sigara içenleri ilgilendirmiyor.

Fahiş alkol zammının çok taraflı etkileri var, ekonomiyi etkileyecek, başka sıkıntılar yaratacak bir karar…

Hükümetin akaryakıtta Güney Kıbrıs’taki fiyatları yakalamak için ortaya koyduğu çaba henüz sonuç vermedi ama sağ olsunlar alkollü içkide güneyi yakalamayı başardılar…

Güney Kıbrıs’tan gelen müşterilerin ciddi rağbet gösterdiği alkollü içkiyi güney fiyatları ile eşitlemek, hatta bazı ürünlerde geçmek nasıl bir süper akıldır böyle?

Güneyden gelen müşterilerin esnaf için ve genel olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.

Hükümet aldığı zam kararlarıyla sanki de Kuzey Kıbrıs’ı Rum müşteriler açısından cazibe merkezi olmaktan çıkarmak ister gibi…

Güneyden gelen müşteriler marketten alkollü içki satın aldığı gibi, restoranlarda da içki tüketiyor.

Kuzey Kıbrıs’taki restoranlarda, meyhanelerde yemek yiyip yanında alkollü içki de alacak olan Rum müşterilere astronomik faturalar gelecek… Ayakları kesilecek oralardan…

Yani doğru bir karar değil içkiye astronomik zam…

Yalnızca restoranlar, meyhaneler, barlar için değil, oteller için de alkollü içkinin aşırı zamlanması bir dezavantaj, ciddi bir girdi…

Covid-19 salgınından ciddi darbe yiyen, döviz kriziyle girdileri yükselen, fahiş akaryakıt, tüp gaz ve elektrik zamları nedeniyle kara kara düşünen, Rusya- Ukrayna savaşıyla bir darbe daha alan otelcilere, bu kadar dert yetmezmiş gibi yüksek alkollü içki girdisi de eklendi…

Ne yapmaya çalışılıyor? Ülkemize gelecek turistler ve Güney Kıbrıs’tan müşteriler, otellere, restoranlara, barlara da mı gitmesin? İki bira, bir bardak şarap içemesinler mi?

Restoran, meyhane sahipleri zaten yüksek girdilerden şikayetçiydi, kur farkından dolayı zaten alkollü içki pahalıydı, şimdi ekstradan zam bindirdiler içkiye, şimdi o girdilere daha astronomik alkol fiyatları da eklendi.

Zaten zor zamanlardan geçen, oteller, restoranlar, meyhaneler, barlar kapatsın mı yani? Bunun için mi uğraşılıyor?

Peki ya bu ülke insanı? Meyhane keyfi yapmasın, barda oturup bir bira içemesin mi?

Zaten birçok insan bunları yapamıyor, şimdi evinde de keyif yapamayacak…

Bu arada içki ithalatçılarıyla hiç görüşmeden, görüşleri alınmadan böyle pat diye karar alıp, onları da zorda bırakmak doğru bir davranış mıdır?

Tabii geçmişte olduğu gibi alkollü içki kaçakçılığı da hortlayacak yine, yani buyurun kayıt dışılığa… Kim bilir belki de Güney Kıbrıs’tan kaçak “Anglia” ve “31” içkileri gelir yine…

Yani anlayacağınız “içki içenler düşünsün, onlar da içmesin” diyerek geçiştirilemez bu fahiş zamlar, o kadar basit değil…

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23/03/2022 22:21