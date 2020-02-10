Ali Baturay'dan, Hüseyin Özgürgün yorumu

Milletvekili de bir kamu çalışanıdır ve uyması gereken yasalar, kurallar vardır. Kamu çalışanı işine gitmek zorunda olduğu gibi milletvekili de meclise gitmek zorundadır. Bir milletvekili izinsiz ve özürsüz meclise devamsızlık yaparsa milletvekilliği son bulabilir. Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nde bunun nasıl olacağı anlatılmıştır, uyarıyla başlayan süreç, kişinin milletvekilinin son bulmasına kadar gider ama bu memlekette öyle şeyler olmaz.

UBP milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün aylardır meclise gitmiyor. Bırakın meclise gitmeyi, ülkede bile değildir. Kendisiyle ilgili mahkeme duruşmalarına bile katılmıyor. Özgürgün’ün cezalandırılıp, milletvekilliğini kaybedebilmesi için bir aylık bir devamsızlık yeterli ama o aylardır meclise gitmiyor. Geçtiğimiz gün Türkiye’nin magazin medyasına yakalandı, eşi ile İstanbul’da turist gibi geziyor, tüm Kuzey Kıbrıs halkıyla dalga geçer gibi.

Bir kamu görevlisinin izinsiz ve özürsüz aylarca işe gitmemesi mümkün mü? Eğer birisi veya birileri tarafından kollanmıyorsa mümkün değildir. Bir özel şirkette zaten hiç mümkün değildir. Aylarca işe gelmeyecek birisi hem kamuda hem de de özel sektörde görevini kaybeder. Doğru olan da budur ama anlaşılan meclisteki milletvekilleri için aynı kural geçerli değil.

Özgürgün’ün yaptığı ne yasaya/tüzüğe uyar ne de etik bir tarafı vardır. Sen aylarca meclise uğramayacaksın, komitelerde görev almayacaksın, nisaba katkı yapmayacaksın ama maaşını almaya ve milletvekili unvanını kullanmaya devam edeceksin. Yok yahu, bu ne bolluk böyle…

“Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma” ve “haksız mal edinme” suçlarından dolayı hakkında 3 yolsuzluk davası açılan Hüseyin Özgürgün mahkemeye de gitmiyor. Özgürgün’ün aleyhine dosyalanan 3 yolsuzluk davası, Eylül 2019’dan beridir yurt dışında olduğu ve dava kendisine tebliğ edilemediği için iki kez görüşülemeyerek ertelendi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi söz konusu davayı 17 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Hatırlayacağınız üzere, Özgürgün’ün başbakanlık yaptığı dönemde banka hesabına 2015-2017 tarihleri arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 dolar, 325 bin 800 sterlin ve 242 bin Euro yatırmasıyla ilgili aleyhine “Haksız mal edinme” ve “Mal bildiriminde usulsüzlük” olmak üzere üç ayrı ceza davası getirilmişti.

Özgürgün, Kasım 2019’da Yenidüzen Gazetesi’ne konuşmuş, meclise tepkisi nedeniyle oturumlara katılmadığını söylemiş, hatta gazete aracılığıyla meclise ve partisine “Beni milletvekilliğinden atın” demişti. Üstelik Özgürügün, kendisini korusunlar diye “izin- rapor” yazıldığını belirtip, adeta bu durumdan şikayet etmişti… Peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı… Adam kovboy şapkasını da takmış İstanbul sokaklarında dolaşıyor, gününü gün ediyor, mahkemeye de gelmiyor ama halen milletvekili ve halen milletvekili maaşı çekiyor.

Bırakın adamın yargılanmasını, onu kurtarmak için çalışanlar bile var. Demokrat Parti de Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararının Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Söz konusu dava karar için süresiz ertelendi.

Bu olanlar tam bir kara komedi… Tam da KKTC’lik haller… “Adamı günah keçisi olarak seçtiler. Bu işleri yapan yalnızca Özgürgün mü?” diye de soruyorlar. Değil tabii ki… Bu işleri yapan çok ama Özgürgün gafil avlandı, yakalandı. Ortada belgeler var. Siyasilerin karıştığı suçlar için adalet arayışı bir yerden başlamasın mı? Yargılanmasın, yaptıkları yanına mı kalsın?

Dokunulmazlığı kaldırılmasın, dava edilmesin, aylarca meclise gitmediği halde milletvekilliği düşmesin. Oh ne âlâ… Ne güzel bir hayat. Ne yapsın? Maaşını almaya devam etsin, gitsin İstanbul’da turist gibi yaşasın… Yine yapanın yanına kâr kalsın, bu olayla birlikte “Görevini kötüye kullanan kişilere, nasıl olsa bir şey olmaz” duygusu daha da yükselerek, kötü bir emsal olarak kalsın.

Suç işlemiş ya da işlediği yönünde ciddi şüpheler olan siyasilere karşı ülkedeki genel adalet anlayışı buysa, niye şikayet ediyorsunuz ki, bırakın bildikleri gibi yapsınlar, siz de uzaktan bakın. Bizi de uğraştırmayın, yazıyoruz, söylüyoruz adamların gözünde kötü oluyoruz…

10/02/2020 12:57