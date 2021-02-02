Ali Batutray yazdı: Tepede gerginlik var hissine kapıldık yine

Covid-19 salgınından önce bakanlar kurulunun toplanıp toplanmadığına bakmazdı kimse.

Zaman zaman bu toplantılardan sonra zam açıklanması yapıldığında tepki gelirdi ama bakanlar kurulu toplantıları halk tarafından dört gözle beklenmezdi.

Salgınla birlikte herkesin gözü kulağı bakanlar kuruluna çevrildi… Mart 2020’den beridir, ülke kapanacak mı, açılacak mı, nasıl kararlar alınacak, kapanırken sektörlere, emekçilere nasıl katkı yapılacak diye bakanlar kurulu çok büyük önem kazandı.

Mart 2020’den beridir bakanlar kurulu pek memnun edemedi bu toplumu, hatta zaman zaman bittikten sonra basın toplantısı düzenleyen bazı yetkilileri anlamakta da zorlandı vatandaşlar.

İşin ilginç tarafı, azınlık hükümeti kurulduktan sonra bakanlar kurulu kararları bir daha tuhaf oldu.

Azınlık hükümetiyle birlikte Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, düşman kardeşler haline geldi. Bir süreden beridir, biri başka bir şey açıklıyor, diğeri başka bir şey…

Bir araya gelip de en doğru kararı alıp, tek bir ses olarak açıklama yapacaklarına, biri karar açıklıyor, diğeri revize ediyor, halkın kafası karışıyor.

Onca tepkiye, uyarıya, ayıplamaya karşın durum değişmiyor, bir daha, bir daha, bir daha aynı yanlışlar yapılıyor, gerçekten akıl alır gibi değil.

Hem Bakanlar Kurulu’nun üyesi hem de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sorumlusu ve sözcüsü durumunda olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, maalesef bu iki kurum arasında köprü kuramadı, eşgüdümle karar almalarını sağlayamadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yanında olduğu izlenimi vermektedir ama nasıl bir işse, Bakanlar Kurulu’nun oybirliğiyle alınan kararlarına da onay vermektedir.

Ali Pilli, her fırsatta Bakanlar Kurulu’na gol atmakta, hep bir adım önde ve Bakanlar Kurulu’nun üzerinde bir noktada olduğu izlenimi vermektedir.

Bu onların sorunu değildir yalnızca, halkın kafası karışmaktadır ve komiteye de Bakanlar Kurulu’na güven duymamaktadır.

Hükümet edenler kendi arasında uzlaşamıyorsa, alınan kararlarına halkın saygı gösterip de uymasını nasıl beklersiniz?

Bu akşam da vatandaşlar Bakanlar Kurulu’nun açıklama yapmasını bekliyordu. Beklenen açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili dört ayrı kısa açıklama yapıldı. Belli ki kafalar karışık.

Önce, “Sayın Başbakanın bugün bakanlarla yapmış olduğu görüşmeye ilişkin bir açıklama yoktur” diye bir açıklama yapıldı, sonra bu açıklama silindi.

Daha sonra “Başbakan Saner'in bakanlar ile beraber yapmış olduğu görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

Bu açıklamaya ek olarak; “Yapılan toplantı Bakanlar Kurulu formatında değil, bakanlarla görüşme şeklinde olduğundan bir açıklama yapılmamıştır” diye bir not eklendi.

Sosyal medyada millet sövüp saymaya, sert tepkiler ortaya koymaya başlayınca da şu açıklama geldi: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Sayın Ersan Saner’e iletti. İletilenler Başbakan ve bazı bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi. Üst komite kararları yarın resmi gazetede yayınlanacak. Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basın toplantısında hükümetin 5 ilçede (Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak.”

Size Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili dört ayrı açıklamayı sıraladım. Karar sizin, ne düşünürseniz düşününüz…

Peki, yukarıdaki açıklamaları okudunuz; vatandaşların dört gözle beklediği Bakanlar Kurulu kararlarını açıklamaması sizce nasıl bir izlenim veriyor halka?

Bu hükümetin bakanları, saatlerce toplantı yapacak ve Başbakanın toplantının sonunda söyleyecek sözü olmayacak mı?

Başbakan açıklama yapardı bence ama yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bir kararı, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına sızdı.

Sağlık Bakanı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yine bir adım önde başladı akşama…

Kim bilir yine revize edilecek kararlar vardı da bu akşam açıklamak istemedi başbakan.

Hep aynı film, biri açıklayacak diğeri farklısını açıklayacak, biri açıklayacak diğeri revize edecek.

Israrla böyle mi gidecek bu iş? Bu konudaki onca açıklamayı, eleştiriyi, öneriyi dikkate almayacak mısınız?

Peki bu halk bunları çekmeye mecbur mudur? İlla ki bu halk, Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi arasında kalmak, birinden taraf çekmek zorunda mı kalacak?

Oyun mu yani şimdi bu? “Başbakan ha bu gece ha yarın açıklama yapılacak, ne fark eder?” demeyin. Fark eder, aradaki gerilimin devam ettiği izlenimi veriyor bu işler ve artık son bulmalıdır.

Sizin açıklayacağınız her şey bu halkın kaderini yakından ilgilendiriyor, herkes kan ağlıyor…

Ülkede “Açık görünümlü bir kapanma” var ama fayda etmiyor, bir taraftan vakalar artıyor, diğer taraftan kapanmanın iş yaşamına, sektörlere ağırlığı, hasarı artıyor.

Başbakanın açıklayacağı her şey halkın kaderiyle ilgili ama tepede kavga olduğu izlenimi ile Başbakan “bu akşam konuşmayacağım” diyor. Biz de Başbakanın bu tavrını, komitenin kararlarının sızdırılmasına tepki olarak algılıyoruz… Herkesin canı burnundayken gerek var mı bunlara?

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02/02/2021 22:19