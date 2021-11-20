Ali Beyoğlu anısına Bekirpaşa Lisesi’nde etkinlik düzenlendi

Yıllarca İskele Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Ali Beyoğlu, Bekirpaşa Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlik ile anıldı.

Beyoğlu, Bekirpaşa Lisesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Ali Beyoğlu Anısına 1. Geleneksel Kompozisyon Yazma Yarışması ile unutulmadı.

1975 yılında Bekirpaşa Lisesi, coğrafya öğretmeni olarak göreve başlayan ve eğitim kadrosunun her kademesinde göre yapan Beyoğlu, 1987 müdür olarak emekliye ayrılmıştı.

17 Kasım 2021 yılında vefat eden Beyoğlu anısında düzenlenen “Ali Beyoğlu Anısına 1. Geleneksel Kompozisyon Yarışmasında” Altay Alkan, Hasret Çakır ve Atiye Çoban dereceye girdi.

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20/11/2021 13:34