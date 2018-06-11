Ali Ceylan anı turnuvası tamamlandı

Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile anıldı. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası önceki gün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

3.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvasında A grubunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Dumlupınar, Yeni Boğaziçi, B grubunda ise Maraş Gençlik, Türk Ocağı, Mormenekşe, Değirmenlik takımları yer alırken, minik sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. 3.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası finalinde Yenicam rakibi Mağusa Türk Gücü’nü normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonrasında 5-3 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülüğü maçında ise Değirmenlik rakibi Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek elde etti. 3.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası, Gazi Mağusa Maraş stadında Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgelerini merhum Ali Ceylan’ın Annesi Ayşe Ceylan, Babası Hasan Ceylan, Ablası Emine Ceylan, Güneş Güneşoğlu, Ahmet Ogan, Maraş Gençlik altyapı sorumluları Hasan Şemmedi, Hüseyin Özkuyucu, Ozan Kuşaf tarafından verildi.

3.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası sonuçlar şöyle :

A Grubu Saat 16:00 Dumlupınar-Yenicami 1-0 / Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi 2-0

B Grubu Saat 16:30 Maraş Gençlik-Mormenekşe 2-3 / Türk Ocağı-Değirmenlik 0-0

A Grubu Saat 17:00 Yenicami-Mağusa Türk Gücü 0-0 / Yeni Boğaziçi-Dumlupınar 0-1

B Grubu Saat 17:30 Mormenekşe-Türk Ocağı 1-3 / Maraş Gençlik-Değirmenlik 2-2

A Grubu Saat 18:00 Dumlupınar-Mağusa Türk Gücü 0-2 / Yeni Boğaziçi-Yenicami 1-2

B Grubu Saat 18:30 Maraş Gençlik-Türk Ocağı 0-0 / Değirmenlik-Mormenekşe 1-0

Yarı Final

A1 Mağusa Türk Gücü- B2 Değirmenlik 3-0

B1 Yenicami-A2 Türk Ocağı 2-0

Üçüncülük

Değirmenlik-Türk Ocağı 1-0

Final

Yenicami-Mağusa Türk Gücü normal süre 0-0 (penaltılarda 5-3)