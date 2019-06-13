HABER KIBRIS

Ali Gürsoy vefat etti

BRT’nin yayın hayatına başlamasında önemli katkıları olmuştu

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13/06/2019
HK

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Ali Gürsoy vefat etti

Bayrak Radyosunun kurulmasında önemli katkıları olan işinsanı Ali Gürsoy hayatını kaybetti.

88 yaşında hayata veda eden Gürsoy, BRT’nin kuruluş aşamasında arkadaşları ile birlikte tüm teknik işleri yapmış ve Kıbrıs Türkünün sesinin dünyada duyulmasına katkıda bulunmuştu.

17 Haziran Pazartesi günü Lefkoşada toprağa verilecek olan Ali Gürsoy için aynı gün saat 10.30’da BRT Sitesinde tören düzenlenecek.

BRTK

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TAGS: Ali Gürsoy
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