Ali Güzen'den önemli başarı

Kıbrıslı Türk öğrenci Ali Güzen, önemli bir başarıya imza attı. 2019 Türk Maarif Koleji, mezunu olan ve şuan Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören Ali Güzen, 2019 yılında tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Pearson Edexcel International A level sınavlarında Biyoloji’de Kıbrıs birincisi, Kimya’da ise Avrupa birincisi geldi. Ali Güzen’in bu başarısı başta ailesi olmak üzere öğretmenleri ve çevresini gururlandırdı. Ali Güzen’in bu başarısı 12 Aralık’ta Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek ödül töreninde onurlandırılacak.

15/11/2019 11:57