Ali Harvey'den altın, Ramil Guliyev'den gümüş madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede piste çıktı.

İki milli sporcunun podyuma çıktığı yarışta Jak Ali Harvey 10.15'lik derece yaparak yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer milli sporcu Ramil Guliyev ise 10.16'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada noktaladı ve gümüş madalyaya uzandı.

Öte yandan, kadınlar disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 61.96 metrelik atışıyla bronz madalya elde etti.

Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay ise finalde 11.86'lık derecesiyle 8'nci oldu.

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01/07/2022 09:14