Ali Horoz ikramiyesini teslim aldı

28 Şubat 2024 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı. 1 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız, Gönendere sakinlerinden Ali Horoz isimli vatandaşımız teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "40665" numaralı bilete isabet etmişti.

8 Mart’a 1 Milyon TL

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, 8 Mart tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğunu vurguladı. Sunalp, vatandaşlara bol şanslar dileyerek kazananı da tebrik etti.