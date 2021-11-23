Ali İmam İncirli'deDavut Kansu Esentepe'de

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23/11/2021

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Ali İmam İncirli'deDavut Kansu Esentepe'de

AKSA Birinci Lig'de mücadele eden İncirli ile Esentepe'de yeni teknik adamlar belirlendi.

Mehmet Emin Zaim'in görevden ayrılmasından üç haftalık sürenin dolması sonrası İncirli kulübü Ali İmam'ı göreve getirdi.

Ligde istediği sonuçları alamayan Esentepe'de de Kılıçali Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından Davut Kansu takımın başına getirildi.

Teknik adam değişikliği yapan iki takım bu hafta Esentepe'de karşı karşıya gelecek.

23/11/2021 20:17
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TAGS: Ali İmam İncirli’deDavut Kansu Esentepe’de
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