Ali Kamacıoğlu: Sanayiciler elektrik kurumuna dava açacak

Kıbrıs türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin Ekmekçi'nin konuğu oldu.

Kamacıoğlu yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zarara uğrayan sanayicilerin elektrik kurumuna dava açacağını ve dava masraflarını da Sanayi Odası'nın karşılayacağını açıkladı.

Kamacıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülke sanayisinde sıkıntılar had safhaya ulaştı. Sanayideki zararı tespit etmek için sektör temsilcileriyle dün akşam bir toplantı yaptık. Herkesin zararlarını bildirmesini istedik. Sanayiciler elektrik kurumuna karşı münferit dava açmaya hazırlanıyor. Dava masrafları sanayi odası tarafından karşılanacak. Bu hakkımızın olduğunu avukatlarımız bize bildirdi. Bu kadar yıldır elektrik kurumunun nasıl yönetildiğini kimse bilmiyor. Enerji konusunda 1950’lere dönmemiz nedeniyle hepimizin utanması gerekir

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07/07/2022 09:37