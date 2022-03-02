Ali Kırgın hayatını kaybetti!

ads ads
02/03/2022

ads
ads
ads
Ali Kırgın hayatını kaybetti!

Polis teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın, bu akşam yaşamını yitirdi.

Kırgın’ın vefatı ailesi, sevenleri ve polis teşkilatı tarafından üzüntü ile karşılandı.

Ali Kırgın vefatı nedeniyle yarın saat 14.00’da Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz.  Emekli Polis Genel Müdürümüz Merhum Ali KIRGIN, yarın (03.03.2022),  Polis Genel Müdürlüğünde saat 14:00'de düzenlenecek töreninin ardından, ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Ailesinin ve  Polis Teşkilatının başı sağolsun.

02/03/2022 22:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ali Kırgın hayatını kaybetti!, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.