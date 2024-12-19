Ali Kişmir davası ertelendi

Sosyal medyada yayımladığı bir yazı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, Gazeteci ve Yazar Ali Kişmir’in davası, bugün saat 11.00'de görüldü.

Duruşmada, Savcılık tarafından çağrılan son tanık olan Polis Müfettişi Durmuş Aydın mahkemede dinlendi.

Mahkeme, davayı 16 Ocak Perşembe gününe erteledi.

Duruşmada, Ali Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) hem müşteki hem de soruşturmacı” iddiasını gündeme getirdi. Durmuş Aydın ise bu iddiaya, “Müşteki evet, soruşturmacı hayır” şeklinde yanıt verdi ve polis yasasına atıfta bulundu.

Savcılık, davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesini talep etti. Mahkeme ise davayı 16 Ocak 2025 Perşembe gününe erteledi.

Savcılığın tanığı Polis Müfettişi Durmuş Aydın’ın ifadelerine göre, dava konusu yazı 24 Ağustos 2020 tarihinde Ali Kişmir tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yazının içeriği hakkında uzman görüşü almak için çeşitli üniversitelerle yazışmalar yapıldı. 25 Eylül 2020’de GKK adına Binbaşı Cengiz Doğan’ın şikayetçi olduğu ifade edildi.

Avukat Esendağlı, tahkikatın şikayet öncesinde başlatıldığına dikkat çekerek, “Polis ve GKK arasındaki ilişki, sürecin objektifliğini zedeleyebilir” iddiasında bulundu.

Davanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınabileceği ve yeni tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği konusundaki karar, ilerleyen duruşmalarda netleşecek.