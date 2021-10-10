Ali Kişmir’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi…

Basın- Sen Başkanı Ali Kişmir, Hırvatistan’da katıldığı uluslararası bir toplantının ardından adaya dönerken giriş yapmaya çalıştığı Türkiye’de alıkondu.

“Türkiye’ye giriş yasağı” olduğu belirtilen Ali Kişmir’e herhangi bir dava okunup- okunmadığı henüz öğrenilemedi.

Akşam saatlerinde Türkiye’ye iniş yapan Kişmir, bir süre transitte bekledikten sonra pcr yaptırmak için pasaport kontrolünden geçmek isterken polis tarafından alındı.

Tutuklama yapılmayan Kişmir’e, “Türkiye’ye giriş yasağı” olduğu bildirildiği belirtildi.

Ali Kişmir’in bugün 10.55 uçağı ile İstanbul’dan adaya dönmesi bekleniyor.

Daha önce de iletişim uzmanı, akademisyen Ali Bizden’in İstanbul’da benzer bir işleme tabi tutulduğu olmuştu.

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10/10/2021 09:17