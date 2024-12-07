Ali Kişmir Rum Yönetimi'nden destek istedi

Sosyal medyada yayımladığı yazı nedeniyle dava açılan Basın Emekçileri Sendikası Başkanı gazeteci, yazar Ali Kişmir'in Rum Yönetimi'nden destek istediği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Kişmir Kıbrıs Rum Haber Ajansına (KİPE) yaptığı açıklamada, gazeteciliğin suç olmadığını ve tehlikede olanın yalnızca basın, ifade ve düşünce özgürlükleri değil Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönündeki seslerin olduğunu savundu.

Habere göre, Rum Yönetimi'nin bu kısıtlamalara tepki vermesini beklediğini de dile getiren Kişmir, özür dilemesinin söz konusu olmadığını söyledi.