Ali Kişmir'den Erhan Arıklı'ya Yanıt: ''Eleştirim siyaseteydi, askeri kastetmem mümkün değil''

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın davaya ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kişmir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef almadığını ve eleştirisinin tamamen siyasete yönelik olduğunu belirtti.

Kişmir, Arıklı’ya hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, dava sürecinde olduğumuz için yorum yapmamaya dikkat ediyorum. Ancak paylaşımını cevapsız bırakmamak adına söylemek isterim ki benim yazımın içerisinde ne asker var, ne de askeri kastettiğim bir bölüm! Mümkün değil… Aklımdan bile geçmedi yazarken."

“Yazı Sakin Kafa ile Okunmalı”

Kişmir, yazısının yanlış anlaşıldığını vurgularken, yazının dikkatlice okunması durumunda eleştirinin hedefinin net bir şekilde anlaşılacağını söyledi:

"Yazı açık, sakin kafa ile okunsa anlaşılacaktır. Benim net olarak eleştirim siyasete yöneliktir."

Hassasiyet Vurgusu

Kişmir, 20 yıllık gazetecilik kariyerinde toplumun hassasiyet gösterdiği konulara özenle yaklaştığını dile getirdi:

"20 yıllık meslek hayatımda insanlarımızın hassasiyet gösterdiği konulara ben de elimden geldiğince hassasiyet gösterdim."

Arka Plan

Ali Kişmir, bir yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.