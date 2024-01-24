Ali Kişmir’in davası 4 Mart’a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava 4 Mart'a ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Dizdarlı Ergüden huzurunda görüşülen davada, Kişmir’i, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde açıklama yaptı.

-Esendağlı

Ali Kişmir’in avukatı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Savcılık makamına, Kişmir tarafından kaleme alınan dava konusu yazının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile veya onun kişiliği ile alakalı olmadığı noktasındaki argümanlarının değerlendirilmesi taleplerini ilettiklerini anımsatarak, Savcılık makamının davaya mevcut aşamasında devam etme kararında olduğunu ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi için işlemlere devam edileceği beyanını mahkemeye ilettiğini bildirdi.

“Yani ne yazık ki, 2024 senesinde bir gazetecinin yazdığı bir yazıdan dolayı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp yargılanmayacağı hususunda karar verme mahkemeye kalmış durumdadır” diyen Esendağlı, kendilerinin, ortada iddia edilen suçun olmadığına dair müdafaalarının hazır olduğunu anlattı ve meselenin basın ve ifade özgürlüğü boyutuna değindi.

Davanın 4 Mart tarihine ertelendiğini söyleyen Esendağlı, “O gün ilk soruşturma dediğimiz aşamanın tanıkları dinlenmeye başlanacak. Biz de o güne kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.