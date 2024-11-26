Ali Kişmir'in davası 6 Aralık'a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir hakkında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Dava 6 Aralık'a ertelendi.

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.