Ali Kişmir'in davası 6 Aralık'a ertelendi

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26/11/2024

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Ali Kişmir'in davası 6 Aralık'a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir hakkında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. 

Dava 6 Aralık'a ertelendi.  

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

 

26/11/2024 11:48
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