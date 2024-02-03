Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayındaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Ali Koç, Yükse Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"KULÜP TARİHİMİZİN EN YÜKSEK PUANI"

"Dün akşama kadar liderdik. Bir maç eksikle ikinci sıradayız. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23. hafta itibariyle kulüp tarihimizin 60 puanla en yüksek puanına ulaşmış durumdayız. Bu akşam zorlu bir maça çıkıyoruz. İnşallah şans yolumuzda olur ve 3 puanla döneriz."

"KRUNIC'İ 3 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ALDIK"

Transferde hızlı davrandık ve daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Krunic ve Bonucci'yi aldık. Krunic yaz döneminde çok daha pahalıya gelebilirdi ama şimdi 3 milyon Euro'nun altında aldık."

"BONUCCI SON SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR"

"Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFER İÇİN ATLETİCO MADRİD'DEN ALACAĞI PARADAN VAZGEÇTİ"

"Çağlar Söyüncü'nün transferinde kulübüyle kapatılmaz bir fark vardı. Biz Masadan çekildik. Çağlar Fenerbahçe'de sadece 4 ay forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı ve Atletico Madrid ile yaptığı anlaşmadaki imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Kendisini sormadım bu rakamın ne kadar olduğunu ama milyon euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Madrid'de bu transfer için adeta kamp kuran Selahattin Baki'ye teşekkür etmek istiyorum."

"MELİSSA VARGAS DÖNÜYOR"

"Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

"HAKEM KARARLARINDA ÇİFTE STANDART YOK EDİLMELİ"

"TFF'den bahsetmek istiyorum biraz da... Bu kadar kısa sürede bu kadar çok olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde Futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. TFF'nin kurullarının, hakemlerinin kararları ve performansları Avrupa'nın büyük liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede kaderimizi etkiliyor. Tek dileğimiz, adil bir yönetim olması ve hakem kararlarında çifte standardın yok edilmesi."

"NEGATİF YORUMLAR 40 TROL HESAP TARAFINDAN YAYILDI"

"Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçını ortak kararla oynamadık. Bu konuda sosyal medya ve geleneksel medyada şahsıma organize ve planlı saldırılar oldu. Ben Galatasaray Kulübü olsam 'Beni niye unuttunuz, ben de kararın alınmasındaki faktörlerden biriydim' derim. Trol hesapların kimlere ve nelere hizmet ettiği herkesin bildiği gerçeklerdir. Paylaşımlardaki negatif yorumların %59'u 40 troll hesap tarafından yayıldı. Bunların ortak yanı Fenerbahçe'nin sıkı sıkıya bağlı olduğu değerler ile sıkıntıları olması mıdır? Önce algılar sosyal medyaya yerleştiriliyor, sonra da geleneksek medyada pişiriliyor. Başkanınız olarak 6 sezondur yaşadıklarımızda esas hatırlayacağım düşmanlarımızın sözleri ve saldırıları değil, dost bildiklerimizi sessizliğidir."

"RİYAKARLIK, UTANMA, ÇEKİNME REFLEKSİ OLMAYAN BİR CAMİA"

"Bir çift lafım da rakibimize olacak. Rakibimiz algı yaratma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip. Bunlara 10 pozisyonun 1'i aleyhte çalınsa kıyameti koparıyorlar. Aynı şekilde bizim için 10 pozisyonun 9 aleyhimize, 1'i lehimize olsa onda da ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Riyakarlık, utanma, çekinme refleksi olmayan bir camia."

"İŞLER İYİ GİDERKEN İTİDAL ÇAĞRISI YAPARLAR..."

"Transfer yaparken hiçbir etik duruma riayet etmezler. Hiç kimse bizim transferimizi, oyuncumuzu ayarttınız diyemez. Onlar önce oyuncuyu ayartırlar sonra da futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar. İşler iyi giderken itidal çağrısız yaparlar, işler kötü giderken ortalığı karıştırır ve kızıştırırlar."

"HAZİRAN'DA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK"

"Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Sadettin Saran için bir yanlış anlaşılma var. 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' diye bir söylem var. Sayın Saran benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve bu konuda kendisinin aday olmak istemediğini, doğru olanın da benim devam etmem olduğunu söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi, onun da aday çıkmasını söyledim. O da bana her seferinde aday olursam aday çıkmayacağını söylüyor. Biz ona söyledik ki imzayı toplaman lazım ki biz de senle bilgileri paylaşalım."