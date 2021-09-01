Ali Koç bombaladı: Kulübün başkanı olmuş şahıs, Fenerbahçe'nin kötülüğü için uğraşıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'a konuk olduğu programda sert açıklamalar yaptı. Koç, "Sürekli trend listesine giriyorum. Pusuda yatan ekip bar. Biri Aziz Yıldırım'ın ekibi. F.Bahçe'nin başkanı olmuş şahıs, F.Bahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Bu bir nevi darbe, sandık orada, seçim de orada" diye konuştu.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Twitter'da TT olan 'Ali Koç istifa' etiketi hakkında ciddi ithamlarda bulundu.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Pusuda yatan bir ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor ve bunu açık açık söylüyor. Bu bir nevi darbe, sandık orada, seçim de orada.

"SÜREKLİ TREND OLUYORUM"

Ben ayda 3-4 kez trend listesine giriyorum. Yeni bir şey değil bu. Bu bir troll saldırısı. Bizim kötü gitmemizi isteyenler var."

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01/09/2021 09:52