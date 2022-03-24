Ali Koç, gelen hafta KKTC’ye geliyor

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) 1. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan baloya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ülkemize geliyor.

Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta’nın açıkladığı programa göre 30 Mart Çarşamba günü adamıza gelecek olan heyetin tüm gün sürecek olan nezaket ziyaretleri ve balo organizasyonu belli oldu.

Burçin Aliusta, sabah saat 10.00’da ülkemize gelecek olan Fenerbahçe yönetiminin, ilk önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edeceğini, ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu tarafından kabul edileceğini belirtti. Aliusta, heyetin daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin vereceği öğle yemeğine katılacağını söyledi.

Ali Koç, taraftarlarla buluşacak

Öğle yemeğinin ardından heyet, Yakın Doğu Üniversite kampüsü içerisinde yer alan Atatürk Kültür ve Kongre merkezinde dernek tarafından düzenlenen “Gelecek Fenerbahçe” isimle panele katılacak. Saat 15:30’da başlayacak olan panelde KKTCFBİDER Dernek Başkan Vekili Ercan İbrahimoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden sorumlu Ruşen Çetin ve Fenerbahçe spor kulübünde kadın basketbol, voleybol ve atletizm branşlarının kurulmasında önemli rolü olan Dr. Ayten Salih Berkalp konuşma yapacak.

Ülkemizin dört bir tarafından gelecek olan taraftarlara, yurt dışından da birçok dernek başkanı ve yöneticisi de katılacak. Başkan Ali Koç ise panele katılan taraftarların sorularını cevaplayacağını belirten Aliusta, panelin çok kalabalık geçeceğini ve tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Baloya yoğun ilgi var

Birinci kuruluş yaşını kutlayacak olan KKTCFBİDER, gündüz programlarının tamamlanmasının ardından gece Girne Merit Park Hotel balo salonunda yemekli eğlence organize edecek. Dernek Başkanı Duygu Komsuoğlu, derneğin birinci yılı kutlama programı nedeniyle ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve birçok dernek yetkilisine ev sahipliği yapacak olmalarının heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Başkan Komsuoğlu, programın ocak ayında belli olmasının ardından, dernek yönetiminin çok ciddi bir çalışma içerisinde 30 Mart programını hazırlanmaya başladıklarını söyledi. İlk kez bir Fenerbahçe başkanının bu şekildeki bir organizasyonda ülkemize geleceğini söyleyen Komsuoğlu, tüm gün sürecek olan programın hazırlıklarını en ince detayına kadar planlanıp tamamlandığını söyledi.

Organizasyonun açıklanmasının ardından ülkemizde bulunan taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını söyleyen Komsuoğlu, o gün tüm programlanan yerlerin adeta Sarı Lacivert renklerle donatılacağını belirtti.

Tüm gün sürecek olan programın ardından gece yapılacak olan balonun bilet satışlarının duyurulmasından kısa süre sonra balo için belirlenen sayıya ulaşıldığını ve çok kısıtlı sayıda biletin kaldığını söyledi. Merit Park Hotel balo salonunda saat 19:30’da başlayacak olan gece 500 kişinin katılacağını ve Türkiye’de son zamanlarda parlayan sanatçısı Ece Seçkin’in sahne alacağını belirten Komsuoğlu, gerek panele gerekse baloya katılmayı düşünen Sarı Lacivetli taraftarlara en kısa sürede derneğe kayıtlarını yaptırmalarını rica etti.

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24/03/2022 14:10