Ali Koç ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.

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08/09/2023

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Ali Koç ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki Futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.

08/09/2023 11:57
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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