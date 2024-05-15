Ali Koç kanadından Jose Mourinho hamlesi: Mario Branco devrede

Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç'tan da Jose Mourinho hamlesi geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Mourinho ile bir araya geldiği öne sürüldü.

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15/05/2024

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Ali Koç kanadından Jose Mourinho hamlesi: Mario Branco devrede

Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem başkanlık seçimi ve Jose Mourinho.

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Portekizli teknik adamla ilgili bir hamle de Ali Koç'tan geldi.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Görüşmelerde mesafe katedilmesi durumunda Ali Koç'un Mourinho ile masaya oturacağı haber detayında yer aldı.

Yine haberde Aziz Yıldırım'ın ise Jose Mourinho ile büyük oranda el sıkıştığı aktarıldı.

Aziz Yıldırım'ın Mourinho'nun menajeriyle son detayları görüşmeye başladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de başkan kim seçilirse seçilsin tercihin Portekizli teknik adam olacağı kaydedildi.

15/05/2024 09:41
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TAGS: Ali Koç, Jose Mourinho
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