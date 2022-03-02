Ali Koç, KKTC’ye geliyor

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan baloya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ülkemize geliyor. 30 mart Çarşamba günü adamıza gelecek olan heyet, gerçekleştirecekleri nezaket ziyaretlerinin ardından aynı günün akşamı derneğin balosuna katılacak. Başkan Ali Koç’a yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kulüp idarecileri de refakat edecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, 30 Mart gününün çalışmalarına devam edildiği, Başkan Ali Koç’un ülkemizdeki ziyaret programının ve birçok sürprizin olacağı balo gecesinin bilgilerini kısa bir süre sonra paylaşılacağını belirtildi.

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02/03/2022 11:30