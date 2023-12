Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz

Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmeyeceği bilgisi gittiği iddia edildi.

İSTİKLAL MARŞI'NA YASAK

Yasağı koyan Suudi hükümeti yetkililerinin direkt "Kral'ın adına konuşuyoruz" diyerek iki kulübe de hem tişört ve pankart hem de İstiklal Marşı'nın okunmaması konusunda yasak koyduğu belirtildi.

FENERBAHÇE KABUL ETMEDİ

Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği ve Fenerbahçe bu durumu kabul etmediği öğrenildi.

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Konu ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN "MAÇA ÇIKMAYIZ" RESTİ

İki kulübün de durumdan rahatsız olduğu ve hala yetkililerle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Bu yasağın kaldırılması beklenirken İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verilmemesi halinde Galatasaray'ın sahaya çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz" dedi.

29/12/2023 14:15