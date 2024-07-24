Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi

Ali Koç bir kez daha Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç, "İstisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu ama göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı affını istedi.

YENİ YABANCI KURALI

Transfer politikasını ve stratejisini 12 yabancıya göre yapan kulüpler için bir dezavantaj oluştu, onlardan biri de biziz ancak burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.

8 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada "Ali Koç ile birlikte 8 yönetim kurulu üyemiz var. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun" dedi.