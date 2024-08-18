Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.