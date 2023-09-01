Ali Koç'tan ''6 numara' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transferle ilgili TRT SPOR'a konuştu.

ads ads ads ads
01/09/2023

ads
Ali Koç'tan ''6 numara' açıklaması

Başkan Koç "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertliler ile Avrupa'dan birçok futbolcunun ismi anılıyor.

01/09/2023 20:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ali Koç’tan ’’6 numara’ açıklaması
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.