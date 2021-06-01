Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı

Ali Koç, "İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak. Teknik direktör olarak tercihimiz ve arzumuz, daha çok Portekiz ile Almanya ekolü üstünde. Yeni hocamız en geç Haziran'ın üçüncü haftası belli olacak." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar;

1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız. Takımın %70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklifler gelebilir, gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götüreceğine inandığımız oyuncularla kolay kolay bir hamle yapmayacağımızı söyleyebilirim. Birkaç genç alıp kiralayacağız, onları transferden saymayacağım. 15 milyon avroluk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum.

İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. 12-13 Haziran'da Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik.

Teknik direktör konusu

İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm dedim, hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını bir türlü yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, elini taşın altına koydu. Birçok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık.

Emre Belözoğlu'na yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumda Emre Belözoğlu ile devam etmek iki taraf için de büyük risk. Bizden düşünmek için süre istedi. Yeni teknik direktör eğer Emre olmayacaksa yabancı olacak. Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir.

Bu habere tepkiniz:



01/06/2021 16:49